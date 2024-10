COMUNICATO UFFICIALE n. 208 – pubblicato il 24 ottobre 2024

Ha adottato le seguenti decisioni:

CIRCOLARE n.29 del 23 ottobre 2024

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – La nuova disciplina IVA in vigore dal 1° gennaio 2025

COMUNICATO UFFICIALE n. 212 – pubblicato il 29 ottobre 2024

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 111/A della F.I.G.C., inerente la ricollocazione di alcuni componenti della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale.

COMUNICATO UFFICIALE n. 215 – pubblicato il 29 ottobre 2024

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 114/A della F.I.G.C., inerente la nomina della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding.

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/A

Il Consiglio Federale

– nella riunione del 28 ottobre 2024;

– visto il Comunicato Ufficiale n. 68/A del 27 agosto 2024 di approvazione del “Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni” sui tesserati;

– visto l’art. 8 del suddetto Regolamento;

– ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Presidente e dei Componenti la

Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding;

– sentite le proposte del Presidente Federale

h a d e l i b e r a t o

di nominare la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding composta come di seguito indicato:

Presidente Roberto SERRENTINO

Componenti Agnese CAPRIOLI

Sabina CIABATTARI

Domenico COSTANTINO

Stefania DE CANONICO

Marianna SALA

Salvatore SCARFONE

COMUNICATO UFFICIALE n. 216 – pubblicato il 29 ottobre 2024

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 115/A della F.I.G.C., inerente l’approvazione del testo del Manuale delle Licenze UEFA – Edizione 2024 – nelle versioni maschile e femminile.

ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITA’ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 101 – pubblicato l’8 agosto 2024

A parziale modifica e integrazione delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n.44 pubblicato dalla L.N.D. il 16 luglio 2024, si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all’assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti a partire dalla stagione sportiva 2024/2025:

a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di

Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L’inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto

l’ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B

Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

A partire dal 1° luglio 2025, le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l’obbligo

di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

E’ data facoltà ai Comitati della L.N.D. di rendere obbligatoria tale disposizione già a decorrere dalla corrente stagione sportiva 2024/2025.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

AUTORIZZAZIONE DIRETTA FACEBOOK

Il Comitato Regionale ha concesso l’autorizzazione a trasmettere le gare interne, della corrente Stagione Sportiva 2024/2025, in diretta attraverso il proprio canale social, alla seguente società:

-A.S.D. CITTA’ DI AVOLA 2020

SVINCOLO ART. 117 BIS N.O.I.F.

S.S.D RIBERA 1954

PARISI DOMINICK JOSEPH NATO L’ 8/04/04 MATR. 6908755

A.S.D. SAN GIORGIO PIANA

FEROTTI ALESSIO NATO IL 13/01/00 MATR. 5856513

ASD SPORT PALERMO

GIGLIO ANDREA NATO 7/01/02 MATR. 6596799

PALAZZOLO MIRKO NATO IL 18/03/1997 MATR. 5800053

SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO

COVELLO ROCCO NATO IL 17/05/06 MATR. 3074560

SVINCOLO ART. 117 BIS N.O.I.F.

A.S.D BAGHERIA CITTA DELLEVILLE

ZUMMO TOMMASO NATO IL 13/11/06 MATR. 2977934

ASDPOL BORGETTOGIARDINELLO

DI PIAZZA GIUSEPPE NATO IL 31/05/93 MATR. 2038643

A.S.D. FOLGORE CALCIO C.VETRANO

RALLO FILIPPO NATO IL 17/11/88 MATR. 4153114

POL.D. LASCARI

CINQUEGRANI GIUSEPPE NATO IL 10/10/01 MATR. 6733027

SVINCOLO ART. 109 N.O.I.F.

A.S.D. A.LIBERTAS RARI NANTES

LA GIOIA ANTONIO GIAMBAT. NATO IL 06/12/1992 MATR. 4866393

ASD CITTA’ DI GELA

PAPPALARDO SALVATORE NATO IL 12/01/2007 MATR. 2226404

A.P.D. LEONFORTESE

MUZIO STEFANO RENATO NATO IL 23/09/2002 MATR. 1086261

ASC.D. NUOVA RINASCITA

SQUATRITO GIROLAMO TINDAR. NATO IL 25/07/2004 MATR. 3178298

A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA

SPATICCHIA DAVIDE NATO IL 16/01/2003 MATR. 2458909

A.S.D. PRO MENDE CALCIO

NYANDJ MBATCHOU KEVIN NATO IL 23/03/2008 MATR. 1091699

A.S.D. REAL CACCAMO

ZIZZO IGNAZIO NATO IL 17/03/1986 MATR. 2190907

A.S.D. TORREGROTTA 1973

GUERRERA GABRIELE NATO L’11/01/2003 MATR. 7052039

Campionato Juniores/Under 19 Regionale

ASSISTENZA MEDICA

Relativamente al suddetto Campionato si precisa che, trattandosi di Campionato Nazionale demandato nella gestione a questo C.R., le Società partecipanti devono attenersi a quanto dettato dalla Lega Nazionale Dilettanti con C.U. n. 101 dell’8 agosto 2024 – punto C, che ad ogni buon fine si riporta di seguito:

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

RECUPERO GARE INTERROTTE

Si ritiene opportuno ribadire quanto previsto dall’Art. 33, “Lo svolgimento dei Campionati” punto 4 del Regolamento della L.N.D., in relazione alle modalità di prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva:

Art. 33

Lo svolgimento dei Campionati

1. II Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell’attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d’ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l’inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

3. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E’ fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

6. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati Regionali, di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, di Divisione Calcio a Cinque, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l’ispettore non abbia la possibilità di effettuare l’esazione della somma prima dell’inizio della gara, deve notificare all’arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell’esazione.

RECUPERO GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all’art. 33, del Regolamento della L.N.D.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2025.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell’attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell’istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL https://registro.sportesalute.eu/home/regolamentoenorme/.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

Voucher 2024

Si ricorda alle società che hanno presentato la richiesta di assegnazione dei Voucher per l’anno 2024, che il DDG 460 del 17.04.2024, all’art. 6 secondo comma prevede l’inoltro dell’allegato 4 alla rispettiva Federazione.

“L’erogazione del voucher sarà subordinata ad una frequenza del destinatario pari ad almeno due giorni settimanali, attestata dal soggetto aderente mediante apposito registro di presenza nonché apposito modulo Allegato 4) da compilare e trasmettere mensilmente alla rispettiva Federazione/Ente.”

S’invitano pertanto le società al rispetto di tale disposizione, inviando il predetto allegato a:

sicilia.amministrazione@lnd.it

TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI MODIFICA ART. 32.2 N.O.I.F.

“I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.”

Norma transitoria riportata sul C.U. N° 479 LND del 29 giugno 2024 (273/A FIGC)

“La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.”

In virtù di quanto esposto, in applicazione dell’Articolo 32 Bis NOIF e del contenuto riportato sul C.U 24/A FIGC del 16/07/2024, i calciatori che al 30 giugno 2024 hanno anagraficamente compiuto il 24° anno di età, potranno chiedere, entro il 20 agosto, lo svincolo per decadenza del tesseramento

PRATICHE DI TESSERAMENTO

Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), così da consentire all’Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata.

In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.

Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarà inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarà coperto da assicurazione anche per gli allenamenti

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA

FIFA LEGAL PORTAL

Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (https://legalportal-fifa-com/), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali legati al Regolamento FIFA

CLEARING HOUSE

L’istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l’integrità del calcio professionistico.

FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP) FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall’amministrazione FIFA.

Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti

dall’indirizzo info@fifaclaringhouse.org Link https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf per info scrivere a tesseramento@figc.it

OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 della LND:

“Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva. Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.”

In considerazione di quanto esposto si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell’apposita visita medica sportiva in corso di validità.

INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE –

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:

Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell’arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:

Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all’accredito, sul conto della Società.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell’arbitro:

La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell’intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell’arbitro:

La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese).

Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione alle Società del risultato economico.

e) Gare ripetute perché annullate:

In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:

Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 200,00 che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all’addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

MATTINA POMERIGGIO

Lunedì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Martedì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30

Mercoledì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30

Giovedì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Venerdì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Si informa, altresì, che, al bisogno, il Personale del Comitato riceverà i Dirigenti delle Società nella zona front-office, ubicata al piano terra del Comitato Regionale.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sui siti sicilia.lnd.it oppure www.lnd.it accedendo all’“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce “Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, ”Interrogazioni/Società”. Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it

MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL COMITATO REGIONALE F.I.G.C. – L.N.D.

Segretaria Wanda Costantino Telefono: 091 6808405

e-mail: w.costantino@lnd.it

Vice Segretario: Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408

e-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it

PEC: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it

AFFARI GENERALI – C.E.D

Aldo Lo Nigro Telefono: 091 6808421

e-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it

PEC: sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408

Rosalia Lo Iacono Telefono: 091 6808428

e-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it

PEC: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it

ATTIVITÀ AGONISTICA

Giovanni Cutrera (LND) Telefono: 091 6808410

e-mail: sicilia.attivitaagonistica@lnd.it

PEC: attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it

Fabio Giattino (SGS) Telefono: 091 6808422

e-mail: sicilia.sgs@lnd.it

PEC: sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it

Paolo Mendola (C5) Telefono: 091 6808475

e-mail: sicilia.dr5@lnd.it

Giovanni Cutrera (Femm.le a 11) Telefono: 091 6808410

e-mail: sicilia.femminileagonistica@lnd.it

SEGRETERIA

Simona Boatta Telefono: 091 6808416

PEC: sicilia.segr-iscriz@lndsicilia.legalmail.it

Francesco Paolo Cinquemani Telefono: 091 6808425

e-mail: sicilia.segreteria@lnd.it PEC: sicilia.segreteria@legalmail.it

Giusy Cusimano Telefono: 091-6808472

e-mail: presidenza.sicilia@lnd.it

Laura Lo Sicco Telefono: 091 6808440

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

PEC: laura.losicco@lndsicilia.legalmail.it

TESSERAMENTO

Giulio Sconzo Telefono: 091 6808423

Giuliano Brucato Telefono: 091 6880834

Andrea Giarrusso Telefono: 091 6880834

e-mail: sicilia.tesseramento@lnd.it

PEC: sicilia.tesseramento@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO GIUSTIZIA SPORTIVA

Giudice Sportivo

e-mail: sicilia.giudicesportivo@lnd.it

PEC: giudicesportivo@lndsicilia.legalmail.it

Corte Sportiva d’Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE

Responsabile Regionale: Maximiliano Birchler Telefono: 091 6808406

e-mail: sicilia.dr5@lnd.it

PEC: sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE

Responsabile Regionale: Natale Ferrante Telefono: 091 6808473

e-mail: sicilia.femminile@lnd.it

PEC:: femminile@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO CAMPI SPORTIVI

Fiduciario Regionale: Giuseppe Bonsangue Telefono: 091 6808424

e-mail: settoreimpiantisicilia@lnd.it

PEC: : settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it

COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO ATTIVITÀ AGONISTICA

attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it

sicilia.attivitaagonistica@lnd.it

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. S.G.S.

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 – pubblicato il 19 ottobre 2024

DEROGHE PER GIOVANI CALCIATRICI – Stagione Sportiva 2024/2025

PER GIOCARE IN ATTIVITÀ MISTA (MASCHILE-FEMMINILE)

In riferimento alle deroghe concesse per la partecipazione delle ragazze nell’attività mista (maschile/femminile) nella categoria/fascia d’età inferiore rispetto alla propria età, si precisa che le opportunità indicate nei Comunicati Ufficiali per ciascuna giovane calciatrice si riferiscono al limite massimo della categoria/fascia d’età in cui la stessa può essere utilizzata (es. giovani calciatrici nate nel 2010 che possono giocare nella categoria Esordienti 2° anno con calciatori nati nel 2012).

Pertanto, tenuto conto del percorso di formazione e di crescita seguito dalle ragazze nel corso della stagione sportiva, le Società hanno l’opportunità di utilizzare la giovane calciatrice anche con giovani calciatori di pari età o nelle fasce d’età intermedie rispetto alla deroga rilasciata (es. giovani calciatrici nate nel 2010 con deroga per giocare con i nati nel 2012, nel corso della stagione sportiva possono giocare anche nella fascia d’età intermedia U14, nati nel 2011, o in U15, con pari età).

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

RADUNI GIOVANI CALCIATORI

Relativamente a quanto in oggetto si ricorda alle Società interessate che, così come stabilito dal C.U. n. 1 Nazionale del 10 luglio 2024 – paragrafo 2.6, le Società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2024 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.

Al riguardo si invitano le Società ad inviare entro il termine sopra riportato, l’apposito modulo Allegato 10 debitamente compilato, all’indirizzo e-mail sicilia.sgs@lnd.it

Allegato 10 – FAC SIMILE Richiesta Autorizzazione Preventiva Raduni https://www.figc.it/media/245637/allegato-10-fac-simile-richiesta-autorizzazione-preventiva-provini.pdf

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

In applicazione al disposto dell’articolo delle N.O.I.F della F.I.G.C. questo C.R. dispone l’annullamento del tesseramento giovani annuale dei calciatori:

Cognome e Nome Data di Nascita Società Tipo Attività

BISOGNO NICOLÒ 01.09.2014 A.S.D. CALCIO CICCIO GALEOTO Calcio a 11

GIRGENTI LUIGI 18.04.2014 PICCOLI GIGANTI ASD Calcio a 11

MALTESE ANDREA 31.07.2014 PICCOLI GIGANTI ASD Calcio a 11

In analogia a quanto previsto dall’art. 109 delle N.O.I.F. Il calciator/calciatrice “giovane” che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

Cognome e Nome Data di Nascita Società Tipo Attività

MAZZA FRANCESCO 05.05.2008 CIAKULLI CALCIO SSD S.R.L Calcio a 11

CANTONE MANUEL 31.07.2009 A.S.D. REAL TRINACRIA CT Calcio a 11

BATTAGLIA CRISTIANO 25.07.2008 A.S.D. TEAMSPORT MILLENNIUM Calcio a 11

BURGIO FRANCESCO 20.09.2008 A.S.D. TEAMSPORT MILLENNIUM Calcio a 11

CARUSO SAMUELE 22.12.2008 A.S.D. TEAMSPORT MILLENNIUM Calcio a 11

LAUDANI DANIEL 16.03.2008 A.S.D. TEAMSPORT MILLENNIUM Calcio a 11

PLATANIA CLAUDIO 07.03.2008 A.S.D. TEAMSPORT MILLENNIUM Calcio a 11

TURRISI PAOLO 08.08.2008 A.S.D. TEAMSPORT MILLENNIUM Calcio a 11

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

In applicazione al disposto dell’articolo delle N.O.I.F della F.I.G.C. questo C.R. dispone l’annullamento del tesseramento giovani annuale dei calciatori:

Cognome e Nome Data di Nascita Società Tipo Attività

GNOFFO GABRIELE 20.02.2014 ACS.D. VIS BORGO NUOVO Calcio a 11

In analogia a quanto previsto dall’art. 109 delle N.O.I.F. Il calciator/calciatrice “giovane” che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

Cognome e Nome Data di Nascita Società Tipo Attività

CAMMUCA CRISTIAN 20.01.2011 A.S.D. TEAM CALCIO Calcio a 11

FIORELLINO ANTONIO NATALE 06.12.2011 A.S.D. TEAM CALCIO Calcio a 11

LEONE LORENZO MAURO PIO 24.09.2010 A.S.D. CASTELVETRANO SELINUNTE Calcio a 11

NUCCIO EMANUELE 18.02.2010 A.S.D. FAIR PLAY MESSINA SSD ARL Calcio a 11

MINEO FRANCESCO 06.07.2009 A.S.D. YOUNG POZZALLO Calcio a 11

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Questo Comitato Regionale ha autorizzato lo svolgimento dei seguente tornei:

TORNEI A CARATTERE REGIONALE:

Denominazione: Torneo Halloween 2024

Periodo di svolgimento: 1/3 novembre 2024

Impianti Sportivi: “F. Bianchino” di Siracusa

Categorie: Primi Calci – Piccoli Amici

Società Organizzatrice: A.S.D. A.LIBERTAS RARI NANTES

Denominazione: Torneo Halloween Trophy

Periodo di svolgimento: 1/3 novembre 2024

Impianti Sportivi: ”Villa S.Alfonso” di Palermo – “P. Pisani” di Palermo – “C.S. Ciakulli” di Palermo

– “Le Siepi” di Palermo

Categorie: Esordienti Misti – Pulcini Misti – Primi Calci

Società Organizzatrice: BORGO NUOVO CALCIO S.R.L.

Denominazione: 6° Torneo Valle dei Templi

Periodo di svolgimento: 1/3 novembre 2024

Impianti Sportivi: ”Villaggio Peruzzo” di Agrigento – “C.S. Athena” di Agrigento

Categorie: Esordienti 1°anno – Esordienti Misti – Pulcini Misti

Società Organizzatrice: A.S.D. ACADEMY KATANE SCHOOL

Denominazione: 6° Torneo Perla dello Ionio

Periodo di svolgimento: 1/3 novembre 2024

Impianti Sportivi: ”Carruba” di Riposto – “C.S. Desport” di Giardini Naxos

Categorie: Esordienti 1°anno – Esordienti Misti – Pulcini Misti

Società Organizzatrice: A.S.D. CITTA DI SANTA TERESA

TORNEI A CARATTERE PROVINCIALE:

Denominazione: Torneo Festa dei Santi Pianto Romano

Periodo di svolgimento: 2/3 novembre 2024

Impianti Sportivi: ”C.S. Pianto Romano” di Marsala

Categorie: Pulcini 1°anno – Pulcini 2°anno

Società Organizzatrice: SSDARL LA CANTERA PIANTO ROMANO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

Si comunica che, a partire dalla data odierna, l’Ufficio del Giudice Sportivo provvederà a pubblicare direttamente un proprio Comunicato Ufficiale, che conterrà esclusivamente i provvedimenti disciplinari assunti per le attività di Calcio a 11 (maschile e femminile), di Calcio a 5 (maschile e femminile), di Calcio a 11 e Calcio a 5 di Settore Giovanile (maschile e femminile), in analogia a quanto già, da tempo, attuato dal Tribunale Federale Territoriale e dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale.

DEROGA ART.34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 E UNDER 16 – S.S. 2024/2025

Il Settore Giovanile e Scolastico, ha espresso parere favorevole alla deroga, per la Stagione Sportiva 2024/2025 all’art.34, comma 1 delle N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori delle categorie Allievi (Under 17 e Under 16) la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

DEROGA ART. 72 DELLE N.O.I.F. “TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI”

In deroga a quanto stabilito dall’Art. 72 delle N.O.I.F. “Tenuta di giuoco dei calciatori”, è consentito ai calciatori partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione con cognome del calciatore che la indossa.

DISPOSIZIONI FEDERALI DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE

Secondo quanto pubblicato sul C.U. 410 LND (231/A FIGC), del 30 maggio 2024, in via straordinaria, per la sola Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga agli Art. 31 e 32 N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici “Giovani Dilettanti” della classe 2008, con vincolo annuale.

CAMPIONATI GIOVANILI – Società “Fuori Classifica”

Il Comitato Regionale fa presente che, le Società partecipanti all’Attività Giovanile Regionale Under 15 e Under 17, in caso di iscrizione ad attività Under 14 e Under 16, o altra Attività Giovanile Provinciale, saranno considerate “Fuori Classifica” a tutti gli effetti.

SQUADRE FUORI CLASSIFICA

Gli incontri disputati dalle squadre “fuori classifica” ed i relativi risultati acquisiti non produrranno effetti ai fini della classifica finale, sia per le squadre medesime, che per tutte le altre incluse nello stesso girone.

Il calciatore squalificato della squadra avversaria di una “fuori classifica” NON sconta la sanzione in occasione della gara disputata contro quest’ultima, tenuto conto che la squalifica si considera scontata, ex art. 21 comma 4 del C.G.S., solo in gare ufficiali che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

Le gare disputate dalla squadra “fuori classifica” sono comunque gare ufficiali, conseguentemente le sanzioni irrogate ai calciatori di entrambe le squadre sono pienamente valide ed efficaci.

Le sanzioni a carico dei calciatori appartenenti alle società “fuori classifica” NON potranno essere scontate nelle gare in cui sono impegnati e quindi le stesse vanno scontate in gare utili ai fini della classifica.

RECUPERO GARE INTERROTTE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e la punto 16 del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. 2024/25, si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO

Allegato al C.U. n. 87 SGS 22 del 15 settembre 2023, è stato pubblicato il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, Il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l’inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DEL COORDINATORE

Si ricorda alle Società che il 31 Ottobre è fissata la scadenza per presentare richiesta di 1° Livello all’interno del Sistema di qualità dei Club Giovanili.

Il form da compilare è il seguente: https://forms.gle/tMg22DKYgVkpfA2y6

TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 5 del 3/08/2023:

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarà possibile richiedere l’autorizzazione di Tornei:

1° PERIODO – APERTURA dal 4 al 6 Ottobre 2024

2° PERIODO – FESTIVITÀ DI OGNISSANTI dal 31 Ottobre al 3 Novembre 2024

3° PERIODO – IMMACOLATA dal 6 all’ 8 Dicembre 2024

4° PERIODO – FESTIVITÀ NATALIZIE dal 20 Dicembre 2024 al 7 Gennaio 2025

5° PERIODO – CARNEVALE dal 28 Febbraio al 2 Marzo 2025

6° PERIODO – TORNEO D.O.C.- RISERVATO SDC 3° LIVELLO Domenica 16 Marzo 2025

7° PERIODO – FESTIVITÀ PASQUALI e 25 APRILE dal 17 al 27 Aprile 2025

8° PERIODO – FESTA DEI LAVORATORI dall’ 1 al 4 Maggio 2025

9° PERIODO – FESTA DELLA REPUBBLICA dal 30 Maggio al 2 Giugno 2025

10° PERIODO – TORNEI ESTIVI dal 9 al 30 Giugno 2025

I Tornei riservati alle sole categorie dell’Attività Agonistica possono essere svolti anche al di fuori dei periodi previsti, purché non siano in conflitto con lo svolgimento dell’attività ufficiale.

Come da CU SGS, i Tornei dovranno essere organizzati prevedendo formule a rapido svolgimento (durata massima 3 giorni indipendentemente dalla durata del periodo previsto).

Non saranno autorizzati Tornei al di fuori dei periodi fissati eccetto casi di carattere straordinario, come ad esempio “Memorial” (durata di n. 1 gg.), “Feste/Ricorrenze patronali” (durata di n. 2/3 gg.), ed in ogni caso Tornei che abbiano acquisito una storicità nel corso delle passate Stagioni Sportive.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione Tornei non potrà essere presentata da un Club Giovanile “Non classificato” (CU SGS n. 16 S.S. 24/25).

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall’apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di evitare possibili discrasie nell’interpretazione e nell’attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall’Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un Referente Tecnico che affiancherà la società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.

Si ricorda alle Società, vista l’anticipata comunicazione dei Periodi autorizzati da parte di questo Coordinamento SGS, al fine di consentire i tempi tecnici per un’efficace autorizzazione e pubblicazione sul CU, che è necessario inviare la richiesta di autorizzazione con allegata documentazione (regolamenti e calendari) tassativamente entro le seguenti scadenze:

-Tornei Internazionali entro 60 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Nazionali entro 45 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Regionali entro 30 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Provinciali/Locali entro 20 giorni dalla data di inizio.

Al termine del Torneo è obbligatorio consegnare copie delle distinte delle gare effettuate al Referente tecnico SGS ed inviare una relazione finale alla propria Delegazione di appartenenza.

Di seguito il “Vademecum Tornei organizzati dalle Società ed autorizzati”:

Il Coordinamento SGS Sicilia, nell’ottica di supportare le Società del territorio che intendono organizzare Tornei per le Categorie dell’Attività di Base, offre un breve vademecum su quanto necessario ai fini del regolare svolgimento del Torneo:

Distinta di gara: Il primo giorno del Torneo dovrà essere effettuato, da parte della Società organizzatrice, il riconoscimento con distinta e tesserini Figc (o documento d’identità). Al termine del Torneo consegnare copie delle distinte delle gare effettuate al Referente tecnico SGS ed inviare una relazione finale alla propria Delegazione di appartenenza.

NO tempi unici: ogni gara deve svolgersi in almeno 2 tempi di gioco, tenendo conto del numero di gare previste nella giornata così come espresso nel Regolamento autorizzato.

Sostituzioni: tutti i giocatori in distinta devono disputare un tempo intero tra i primi due, pertanto le sostituzioni vanno svolte obbligatoriamente tra il primo ed il secondo tempo. È compito della Società organizzatrice e dei Dirigenti-Arbitro vigilare sull’applicazione della regola.

Risultato gara: ogni tempo costituisce una «mini-gara». Il risultato dell’incontro è dato dalla somma dei punti ottenuti nei tempi di gioco, pertanto non si effettua la somma dei gol tra un tempo e gli altri.

Criteri in caso di parità di punti: Poiché ogni tempo costituisce mini gara a sé, non sono previsti criteri come la differenza reti o i gol fatti. È necessario applicare i criteri SGS approvati nel Regolamento autorizzato senza poi stravolgerli in eventuali altri

documenti creati a posteriori.

Gare finali ad eliminazione diretta: nelle Categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici NON sono previste. Si consigliano raggruppamenti finali con 3-4 squadre che si confrontano in gironi all’italiana. Chiaramente dovrà essere applicato quanto previsto dal regolamento autorizzato.

Premiazione: questo Coordinamento, visto il carattere ludico dei Tornei dell’Attività di Base, auspica che non si dia peso alla vittoria del Torneo, premiando allo stesso modo con medaglie (o coppe uguali) tutte le Società partecipanti al Torneo, evitando la premiazione di singoli calciatori (come miglior giocatore o portiere).

Regolamenti tecnici: si rimanda alla circolare Attività di Base per tutti i dettagli sui regolamenti tecnici in base alla Categoria

https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/cu-n17-sgsprogrammazione-

attivit%C3%A0-di-base-e-modalit%C3%A1-di-gioco-categorie-dibase-2024-2025/

Per qualsiasi dubbio o domanda:

• È possibile contattare il Responsabile Provinciale Attività di Base della tua Delegazione che sarà a completa disposizione della Società organizzatrice e sarà presente al Torneo a supporto dell’organizzazione;

• È possibile scrivere una mail a base.siciliasgs@figc.it;

MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE

Si ricorda, così come riportato dal Settore Giovanile Nazionale sul C.U. n.16 del 19 agosto, i Club Giovanili sono tenuti a compilare il “Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile”, all’atto dell’iscrizione dei campionati giovanili, e comunque entro e non oltre il termine perentorio delle seguenti scadenze:

-per i Club Giovanili di 2° e 3° Livello entro il 31 ottobre 2024

-per i Club Giovanili di 1° Livello, entro il 31 dicembre 2024

L’inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un’ammenda fino ad un massimo di € 500 (cinquecento) da comminare alle società inadempienti.

Il link per accedere al Modulo Online è il seguente:

https://portaleservizi.figc.it

Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il Modulo di Presentazione della Società, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società.

Si precisa inoltre che per compilazione del Censimento On Line si intende l’allegare il Modulo di Presentazione del Club ed aggiungere i Tecnici privi di qualifica rilasciata dal Settore Tecnico da abbinare alle squadre da loro allenate (per i tecnici qualificati e tesserati per il Club, l’abbinamento avviene in automatico) e che NON è obbligatorio inserire l’anagrafica dei giovani calciatori e dei loro familiari.

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

Si ricorda, così come riportato dal Settore Giovanile Nazionale sul C.U. n.16 del 19 agosto 2024, che tutte le Società che svolgono attività giovanile nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche se in una sola delle categorie (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi), devono presentare attraverso il censimento on-line del Settore Giovanile, il Modulo di Presentazione della Società (Allegato 2) entro i termini stabiliti nel suddetto Comunicato Ufficiale.

Si ricorda, altresì, che alle Società inadempienti, non sarà possibile autorizzare l’organizzazione di propri Tornei giovanili e non sarà consentita la partecipazione ai campionati regionali della successiva stagione sportiva.

1.3.1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

1.3.2. ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DELEGAZIONE

Si comunicano, di seguito, gli orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:

Lunedì 09:00-12:30 13:30-15:00

Martedì 11:00-13:00 16:00-17:00

Mercoledì 11:00-13:00 Chiusura

Giovedì 09:00-12:30 13:30-15:00

Venerdì 09:00-12:30 13:30-15:00

Sabato Chiusura

Questa Delegazione ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli addetti, in merito all’interpretazione di norme contenute nelle “Carte Federali” o nel Codice di Giustizia Sportiva, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.

Si precisa, inoltre, che ogni parere informale espresso dalla Delegazione non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

1.3.4. OMOLOGAZIONE IMPIANTI DI GIOCO

RICHIESTA SOPRALLUOGHI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI –

Si ricorda alle gentili Società che la richiesta per effettuare sopralluoghi finalizzati a fornire pareri in merito ad aspetti tecnico-impiantistici, propedeutici all’omologazione degli impianti in applicazione delle norme sancite dalla Carte Federali, deve OBBLIGATORIAMENTE essere inviata preventivamente all’indirizzo e-mail della Delegazione: del.enna@lnd.it .

1.3.5. RISULTATI

TERZA CATEGORIA ENNA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 1 Giornata – A

AGIRA – VIRTUS LEONFORTE – D

(1) ATL BRANCIFORTI 2023 ASD – SAN SEBASTIANO – D

(1) GAGLIANO A.S.D. – VIOLA FUTSAL CERAMI 1 – 1

PIAZZA ARMERINA A.S.D. – POLISPORTIVA PIETRINA ASD – D

(1)- disputata il 26/10/2024

ALLIEVI UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 1 Giornata – A

AGIRA – LEONFORTESE – D

CITTA DI TROINA – ENNA CALCIO S.C.S.D. 4 – 1

(1) DON BOSCO 2000 – POLISPORTIVA NICOSIA 4 – 3

(1) – disputata il 26/10/2024

Il Giudice Sportivo, Dott. Giuseppe Restivo, nella seduta del 29/10/2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA ENNA C11

GARE DEL 26/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 26/10/2024 ATL BRANCIFORTI 2023 ASD – SAN SEBASTIANO

In attesa di accertamenti sulla posizione di tesseramento di calciatore sanzionato della Società ASD SAN SEBASTIANO partecipante alla gara, si soprassiede ad ogni decisione in ordine alla omologazione della stessa.

GARE DEL 27/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 27/10/2024 PIAZZA ARMERINA A.S.D. – POLISPORTIVA PIETRINA ASD

In attesa di accertamenti sulla posizione di tesseramento di calciatori sanzionati della Società POLISPORTIVA PITERINA ASD partecipante alla gara, si soprassiede ad ogni decisione in ordine alla omologazione della stessa.

gara del 27/10/2024 AGIRA – VIRTUS LEONFORTE

In attesa di accertamenti sulla posizione di tesseramento di calciatori sanzionati della Società A.S.D. VIRTUS LEONFORTE partecipante alla gara, si soprassiede ad ogni decisione in ordine alla omologazione della stessa.

GARE DEL 26/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

PANVINI GIOVANNI (ATL BRANCIFORTI 2023 ASD) CASTIGLIA SALVATORE (GAGLIANO A.S.D.)

RUIZ TORRES FRANCISCO JOSE (GAGLIANO A.S.D.) SCORCIAPINO FRANCESCO (GAGLIANO A.S.D.)

AHSSAR OUSSAMA (SAN SEBASTIANO) BATTAGLIA FABIO (VIOLA FUTSAL CERAMI)

INTILI MICHELE (VIOLA FUTSAL CERAMI) RIZZO FILIPPO (VIOLA FUTSAL CERAMI)

SCHILLACI ANGELO (VIOLA FUTSAL CERAMI) TESTA GIUSEPPE (VIOLA FUTSAL CERAMI)

GARE DEL 27/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

GRANATA FLAVIO GIUSEPPE (AGIRA) CEESAY YAHYA (PIAZZA ARMERINA A.S.D.)

COSENTINO GIOVANNI (POLISPORTIVA PIETRINA ASD) IMPRESCIA FEDERICO (POLISPORTIVA PIETRINA ASD)

LA MARCA CALOGERO (POLISPORTIVA PIETRINA ASD) PULLARA DANIELE (POLISPORTIVA PIETRINA ASD)

SALAMONE ANGELO (POLISPORTIVA PIETRINA ASD) CRIMI GIUSEPPE (VIRTUS LEONFORTE)

GERACI GABRIEL (VIRTUS LEONFORTE)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17

GARE DEL 25/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 25/10/2024 AGIRA – LEONFORTESE

In attesa di accertamenti sulla posizione di tesseramento di calciatore sanzionato della Società USD AGIRA partecipante alla gara, si soprassiede ad ogni decisione in ordine alla omologazione della stessa.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MUGAVERO ALDO (AGIRA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CARMECI RICCARDO (AGIRA) GEMMA CARMELO (AGIRA)

GARE DEL 26/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA’

AMMENDA

Euro 10,00 DON BOSCO 2000

Per avere riportato in distinta calciatore con numero di maglia non contemplato dal vigente regolamento, contravvenendo a quanto disposto dall’art. 72 delle N.O.I.F.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

OLIVERI ALESSANDRO (DON BOSCO 2000)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MIRCI LUDOVICO (DON BOSCO 2000)

1.3.7. VARIAZIONI PROGRAMMA DI GARA

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Allo scopo di assicurare al Campionato le massime garanzie di regolarità, si ricorda alle Società affiliate l’opportunità di sottostare, nel comune interesse, ad alcune inderogabili disposizioni.

È indispensabile ricordare che una qualsiasi richiesta di spostamento di campo o di orario di gara comporta una serie di operazioni in sede organizzativa, non ultima la necessità di verificare la disponibilità degli Arbitri designati dall’Organo Tecnico.

Si ribadisce pertanto che, per motivi di carattere organizzativo, a garanzia della regolarità dei Campionati e nell’opportunità di salvaguardare il rispetto di tutte le persone che operano nell’ambiente a titolo di puro volontariato, è indispensabile che tali richieste vengano assolutamente limitate.

Si comunica, pertanto, che non si concederanno variazioni di campo o di data, se non per giustificati motivi documentati. Solo in casi eccezionali, ad insindacabile giudizio di questa Delegazione, potranno essere concesse variazioni di gare, a condizione che le richieste vengano formulate a mezzo e-mail (del.enna@lnd.it) alla Segreteria della Delegazione Provinciale con notevole anticipo rispetto alla data prevista in calendario (almeno 5 giorni prima).

A tal proposito, si specifica che le richieste inviate per il tramite dei Comuni dovranno necessariamente avere il numero di protocollo, che da questo momento in poi verrà inserito nel comunicato ufficiale a garanzia e tutela di tutte le parti coinvolte nel provvedimento.

Si invitano, altresì, le Società a non telefonare, per le suindicate motivazioni, ai CELLULARI PERSONALI o inviare messaggi ai SOCIAL NETWORK (FACEBOOK, WHATSAPP, ecc.) dei Componenti o dell’impiegato della Delegazione Provinciale fuori dagli orari della segreteria riportati in altra parte di questo comunicato.

SI AVVISANO LE SOCIETA’ CHE QUALSIASI RICHIESTA DI VARIAZIONE GARA IN CALENDARIO NON CONFORME ALLE PREDETTE DIRETTIVE, O COMUNQUE INTEMPESTIVA, VERRA’ RESPINTA.

GITE SCOLASTICHE

Si ricorda alle gentili Società che, in caso di rinvii di gare richiesti per la gite scolastiche, sarà necessario inviare opportuna dichiarazione da parte del Dirigente Scolastico attestante l’effettiva partecipazione dei propri tesserati alle suddette. Le richieste prive della succitata documentazione non potranno essere prese in considerazione.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La società Polisportiva Pietrina disputerà le proprie gare interne presso l’impianto denominato “Comunale” di Pietraperzia, sito in via Caltanissetta.

CAMPIONATO SERIE C CALCIO A 5 FEMMINILE

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Atletico Campobello C5 – Valguarnerese del 03.11.2024, a seguito di accordo tra le due società, avrà inizio alle ore 17:30 anziché alle ore 16:15.

CAMPIONATO SERIE D CALCIO A 5 MASCHILE

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La società Real Gela disputerà le proprie gare interne nella giornata di venerdì, alle ore 19:00, presso l’impianto denominato “RECANATI C5” di Gela, sito in Via Recanati.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La società Vigor Gela S.R.S.L. disputerà le proprie gare interne presso l’impianto denominato “RECANATI C5” di Gela, sito in Via Recanati.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La società Bompensiere Family disputerà le proprie gare interne presso l’impianto denominato “PALATENDA” di Bompensiere, sito in Via Luigi Pirandello.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Atlantide – Real Gela del 02.11.2024, a seguito di accordo tra le due società, verrà disputata il 05.11.2024 alle ore 21:00.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Settebello Sport – Sporting Savio del 03.11.2024, a seguito di accordo tra le due società, verrà disputata il 05.11.2024 alle ore 20:00.

CAMPIONATO UNDER 17

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La società Leonfortese disputerà le proprie gare interne presso l’impianto denominato “NINO CAROSIA” di Leonforte, sito in via Campo Sportivo.

CAMPIONATO UNDER 15

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Next Level – Barrese dell’01.11.2024, a seguito di accordo tra le due società, avrà inizio alle ore 10:00 anziché alle ore 16:00.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Viola Futsal Cerami – Polisportiva Nicosia del 03.11.2024, a seguito di accordo tra le due società, verrà disputata il 04.11.2024 alle ore 15:30.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La società Leonfortese disputerà le proprie gare interne presso l’impianto denominato “NINO CAROSIA” di Leonforte, sito in via Campo Sportivo.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Città di Troina – Leonfortese del 02.11.2024, a seguito di accordo tra le due società,

verrà disputata il 03.11.2024 alle ore 10:30.

1.3.8. GIRONI CAMPIONATI SGS CALCIO A 5

Si pubblicano, di seguito, i gironi definitivi dei campionati in oggetto:

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5

ATLANTIDE ASCD

A.P.D. CITTÀ DI LEONFORTE

A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA

S.S.D. SICURLUBE A R.L.

A.S.D. VIRTUS LEONFORTE

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5

ATLANTIDE ASCD

A.P.D. CITTà DI LEONFORTE

A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA

S.S.D. SICURLUBE A R.L.

A.S.D. VILLAROSA SAN SEBASTIANO

1.3.9. CALENDARIO CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5

L’inizio del campionato Under 17 Provinciale Calcio a 5 è previsto il 13 novembre 2024.

Si specifica che la giornata di gara individuata dalla Delegazione Provinciale è il MERCOLEDÌ: le eventuali gare fissate il martedì vengono anticipate, negli altri giorni vengono tutte posticipate.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL TITOLO PROVINCIALE

Al termine del Campionato la squadra vincente del Girone Unico verrà dichiarata Campione Provinciale Under 17 Calcio a 5 e accederà alla successiva fase Regionale. Si specifica che in caso di parità al termine del campionato, tra due o più squadre, lo spareggio verrà disputato, in campo neutro, tra le due squadre meglio classificate al termine del campionato (classifica avulsa).

TESSERAMENTO

In considerazione dell’imminente inizio dei Campionati di Settore Giovanile, si invitano le Società a completare nel più breve tempo possibile – e comunque prima dell’inizio dei campionati – le pratiche di tesseramento dei giovani calciatori.

LIMITI D’ETÀ

Possono prendere parte all’attività Allievi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età (ovvero nati nel 2009) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2008).

Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Allievi – Under 17” ed “Allievi – Under 16” coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2010 e nel 2011, dopo il compimento del 14° anno di età).

Under 17

2008 – 2009

(2010 e 2011 dopo il compimento del 14° anno di età)

CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di “Allenatore di Calcio a 5” rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l’ex Corso CONI-FIGC.

DURATA DELLE GARE

Le gare vengono disputate in due tempi da 30’ ciascuno con intervallo di 10 minuti.

TEMPO DI ATTESA

Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia

ingiustificato, l’arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in

divisa da gioco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara (VEDASI REGOLA 7 DEL

REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO).

DISTINTA CALCIATORI

Nella distinta da presentare all’arbitro prima dell’inizio della gara, possono essere iscritti fino ad un massimo di 12 calciatori.

SOSTITUZIONI

Le sostituzioni “volanti” sono consentite in numero illimitato. Un calciatore sostituito può partecipare nuovamente al giuoco, sostituendo a sua volta un altro calciatore.

PARASTINCHI

Si ricorda alle Società che i calciatori hanno l’obbligo di indossare i parastinchi.

In caso contrario il Direttore di gara non autorizzerà gli stessi a prendere parte alla gara.

ADEMPIMENTI TECNICI E ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETÀ

Si rende noto che il Consiglio Direttivo della Lega ha confermato quanto segue:

a)predisporre, ai bordi del campo di giuoco e dalla stessa parte, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l’allenatore, gli accompagnatori della squadra e gli eventuali calciatori iscritti in distinta.

b)è obbligatorio, inoltre, che TUTTE le Società utilizzino i palloni a doppia camera d’aria (palloni a rimbalzo ridotto).

c)È obbligatorio che la Società prima nominata in distinta metta a disposizione il

SEGNAFALLI.

NORME REGOLAMENTARI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Circolare N.1 – Attività Agonistica – Estratto…

Deroga art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. “Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare”

Il Settore Giovanile e Scolastico ritiene opportuno precisare che la disposizione di cui all’art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. trova applicazione soltanto nel rapporto tra squadre giovanili e prima squadra della stessa Società. Non vanno formulate, infatti, gerarchie nell’ambito comunque di squadre giovanili, sia pure separatamente gestite dal Settore Giovanile e Scolastico e dalle Leghe e, conseguentemente, “Campionato superiore” va considerato soltanto quello praticato dalla prima squadra della Società.

Deroga art. 72 delle N.O.I.F. “Tenuta di giuoco dei calciatori”

In deroga a quanto stabilito dall’Art. 72 delle N.O.I.F. “Tenuta di giuoco dei calciatori”, è consentito ai calciatori partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.

Recupero gare interrotte

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e al punto 16 del Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D. 2024/25, si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

1ª rinuncia €. 25,00

2ª rinuncia €. 51,00

3ª rinuncia €. 77,00

N.B. – A norma dell’art. 53, comma 3, delle N.O.I.F. qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

A norma dell’art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l’esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. È fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.

A norma dell’art. 53 comma 8, delle N.O.I.F. alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia. …omississ…

FORMAZIONE CLASSIFICHE

I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite per punteggio, mediante l’attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

MIGLIORE FORMAZIONE

In tutte le gare dell’attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica. L’inosservanza della disposizione predetta comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino – QUALORA POSSIBILE – in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l’applicazione minima della presente norma, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non esplicitamente riportato da questo regolamento, si invitano le società a consultare le N.O.I.F., i regolamenti, i comunicati n.1 e successivi del Settore Giovanile e Scolastico e del Comitato Regionale Sicilia.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it, accedendo all“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password” ed optando, nella “Scelta Area” per la voce “Dati Societari”; successivamente, nel menu a sinistra, scegliere ”Interrogazioni” e “Società” ed effettuare la ricerca.

Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

SERVIZIO PRONTO A.I.A.

Si informano le società che per le gare del Campionato Under 17 Calcio a 5 è stato istituito, in collaborazione con la sezione A.I.A. di Enna, una linea telefonica “PRONTO A.I.A”. Il numero da comporre è 3924436161 e potrà essere utilizzato esclusivamente in caso di mancato arrivo dell’arbitro designato 20 minuti prima dell’inizio della gara.

1.3.10. PROGRAMMA GARE

Si riporta di seguito il “programma delle gare” valido dal 01/11/2024 al 10/11/2024 elettronicamente elaborato. Lo stesso ha valore puramente indicativo e, pertanto, s’invitano le Società a prendere nota, di volta in volta, delle modifiche al calendario originario riportate nel comunicato ufficiale.

TERZA CATEGORIA ENNA

GIRONE A – 2 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

POLISPORTIVA PIETRINA ASD ATL BRANCIFORTI 2023 ASD A 03/11/2024 15:00 214 COMUNALE PIETRAPERZIA VIA CALTANISSETTA

SAN SEBASTIANO AGIRA A 03/11/2024 15:00 204 COMUNALE PIANO LONGUILLO CALASCIBETTA C.DA LONGUILLO

VIOLA FUTSAL CERAMI PIAZZA ARMERINA A.S.D. A 03/11/2024 14:30 207 COMUNALE CERAMI C.DA ZUCCALEO

VIRTUS LEONFORTE GAGLIANO A.S.D. A 03/11/2024 14:30 210 NINO CAROSIA LEONFORTE VIA CAMPO SPORTIVO

GIRONE A – 3 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

AGIRA POLISPORTIVA PIETRINA ASD A 09/11/2024 15:00 200 ANGELO VALENTI AGIRA PIAZZA DEL MERCATO

ATL BRANCIFORTI 2023 ASD VIOLA FUTSAL CERAMI A 10/11/2024 15:00 979 COMUNALE LEONFORTE LEONFORTE VIA EMILIA

PIAZZA ARMERINA A.S.D. GAGLIANO A.S.D. A 10/11/2024 15:00 213 S.IPPOLITO PIAZZA ARMERINA PIANO S.IPPOLITO

SAN SEBASTIANO VIRTUS LEONFORTE A 10/11/2024 15:00 204 COMUNALE PIANO LONGUILLO CALASCIBETTA C.DA LONGUILLO

SERIE D CALCIO A 5 MASCHILE

GIRONE A – 1 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

CALTANISSETTA SOCCER VIRTUS LEONFORTE A 02/11/2024 16:00 630 PALA MILAN (EX CHIARANDÀ) C5 CALTANISSETTA VIA CHIARANDA’

VIGOR GELA S.R.L.S. BOMPENSIERE FAMILY A 03/11/2024 10:30 1619 RECANATI C5 GELA VIA RECANATI SNC

ATLANTIDE ASCD REAL GELA A 05/11/2024 21:00 1481 POLIVALENTE C5 CERAMI PIAZZALE MARTIRI D’UNGHERIA

SETTEBELLO SPORT A.S.D. SPORTING SAVIO ASD A 05/11/2024 20:00 1569 TENSOSTATICO R. LIVATINO C5 NISSORIA C,DA PIANO COMUNE

GIRONE A – 2 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

REAL GELA VIGOR GELA S.R.L.S. A 08/11/2024 19:00 1619 RECANATI C5 GELA VIA RECANATI SNC

VIRTUS LEONFORTE SETTEBELLO SPORT A.S.D. A 08/11/2024 20:30 1510 PALAZZETTO DELLO SPORT C5 LEONFORTE VIA LEONARDO SCIASCIA 1C

BOMPENSIERE FAMILY CALTANISSETTA SOCCER A 09/11/2024 18:00 1618 PALATENDA C5 BOMPENSIERE VIA LUIGI PIRANDELLO

SPORTING SAVIO ASD ATLANTIDE ASCD A 09/11/2024 16:00 1257 PALADONBOSCO C5 GELA VIA SIRACUSA 2

SERIE C CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A – 1 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

A.S.D.C. ENNESE DON BOSCO 2000 A 03/11/2024 10:00 572 PALESTRA POL. ENNA BASSA C5 ENNA PIAZZALE GIULIO ONESTI

ATLANTIDE ASCD SANTA SOFIA CALCIO S.R.L. A 03/11/2024 15:00 1481 POLIVALENTE C5 CERAMI PIAZZALE MARTIRI D’UNGHERIA

ATLETICO CAMPOBELLO C5 VALGUARNERESE A 03/11/2024 17:30 1442 TRE TORRI CAMPO 2 C5 CAMPOBELLO DI LICATA VIA LUIGI GIGLIA

GIRONE A – 2 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

VALGUARNERESE AGIRA A 09/11/2024 17:00 995 FELICE 2005 C5 VALGUARNERA CONTRADA PAPARANZA

DON BOSCO 2000 ATLETICO CAMPOBELLO C5 A 10/11/2024 15:30 1335 FILIPPO PALERMO C5 AIDONE C.DA VANELLE

SANTA SOFIA CALCIO S.R.L. ENNESE A.S.D.C. A 10/11/2024 16:30 1241 CENTRO DELLA VITTORIA C5 LICATA STRADA COMUNALE MARCOCCO

ALLIEVI UNDER 17

GIRONE A – 2 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

LEONFORTESE DON BOSCO 2000 A 02/11/2024 15:00 210 NINO CAROSIA LEONFORTE VIA CAMPO SPORTIVO

SPORTING CASALE AGIRA A 02/11/2024 15:00 205 G.DI BENEDETTO CATENANUOVA VIA P.PE UMBERTO

ENNA CALCIO S.C.S.D. VALGUARNERESE A 03/11/2024 15:00 208 PERGUSA ORA ENRICO GRECA ENNA C.DA PERGUSA

POLISPORTIVA NICOSIA CITTA DI TROINA A 05/11/2024 15:30 200 ANGELO VALENTI AGIRA PIAZZA DEL MERCATO

GIRONE A – 3 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

AGIRA ENNA CALCIO S.C.S.D. A 08/11/2024 15:30 200 ANGELO VALENTI AGIRA PIAZZA DEL MERCATO

CITTA DI TROINA DON BOSCO 2000 A 08/11/2024 15:30 216 SILVIO PROTO TROINA PIANO DELLE GIUMENTA

SPORTING CASALE LEONFORTESE A 09/11/2024 15:00 205 G.DI BENEDETTO CATENANUOVA VIA P.PE UMBERTO

VALGUARNERESE POLISPORTIVA NICOSIA A 10/11/2024 10:30 217 S.ELENA VALGUARNERA CAROPEPE VIA S.ELENA

GIOVANISSIMI UNDER 15

GIRONE A – 1 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

CITTA DI TROINA LEONFORTESE A 03/11/2024 10:30 216 SILVIO PROTO TROINA PIANO DELLE GIUMENTA

VIOLA FUTSAL CERAMI POLISPORTIVA NICOSIA A 04/11/2024 15:30 207 COMUNALE CERAMI C.DA ZUCCALEO

GIRONE A – 2 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

ENNA CALCIO S.C.S.D. VIOLA FUTSAL CERAMI A 10/11/2024 10:00 208 PERGUSA ORA ENRICO GRECA ENNA C.DA PERGUSA

LEONFORTESE AGIRA A 10/11/2024 10:00 210 NINO CAROSIA LEONFORTE VIA CAMPO SPORTIVO

POLISPORTIVA NICOSIA CITTA DI TROINA A 10/11/2024 10:00 200 ANGELO VALENTI AGIRA PIAZZA DEL MERCATO

GIRONE B – 1 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

NEXT LEVEL BARRESE A 01/11/2024 10:00 208 PERGUSA ORA ENRICO GRECA ENNA C.DA PERGUSA

VALGUARNERESE SPORTING CASALE A 02/11/2024 15:00 217 S.ELENA VALGUARNERA CAROPEPE VIA S.ELENA

FOOTBALL CLUB ENNA DON BOSCO 2000 A 04/11/2024 16:30 204 COMUNALE PIANO LONGUILLO CALASCIBETTA C.DA LONGUILLO

GIRONE B – 2 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

DON BOSCO 2000 NEXT LEVEL A 05/11/2024 15:00 201 NUCCIO MALAPONTI AIDONE PIAZZA S. ANNA 1

SPORTING CASALE FOOTBALL CLUB ENNA A 06/11/2024 16:00 205 G.DI BENEDETTO CATENANUOVA VIA P.PE UMBERTO

BARRESE VALGUARNERESE A 09/11/2024 16:00 203 GIUSEPPE BONFIRRATO BARRAFRANCA VIA GENERALE CANNADA

1.3.11. DATE INIZIO CAMPIONATI E GIORNATE DI GARA

Si riportano di seguito le date di inizio, e le giornate individuate per lo svolgimento delle gare, dei campionati provinciali per la Stagione Sportiva 2024/25. Si prega di prendere nota delle modifiche apportate in certi campionati/tornei:

CATEGORIE GIORNATA GARA* GIORNATA ALTERNATIVA DATA INIZIO CAMPIONATO**

Pulcini A discrezione delle Società A discrezione delle Società 13/11/2024

Pulcini c5 A discrezione delle Società A discrezione delle Società 13/11/2024

Esordienti Domenica (solo mattina) Lunedì Da stabilire

Esordienti c5 Domenica (solo mattina) Lunedì Da stabilire

Under 15 Mercoledì Giovedì/Domenica (solo mattina) 30/10/2024

Under 15 c5 Martedì Mercoledì/Domenica (solo mattina) 12/11/2024

Under 17 Sabato Venerdì 26/10/2024

Under 17 c5 Giovedì Venerdì 13/11/2024

Serie D C5 Sabato Venerdì (solo sera)/Domenica 02/11/2024

Serie C C5 Femminile Domenica Venerdì (solo sera)/Sabato 03/11/2024

Terza Categoria Domenica Sabato 27/10/2024

* Si specifica che la Delegazione di Enna, a suo insindacabile giudizio, laddove riscontrasse degli impedimenti che non permettessero alle società di svolgere le attività nei giorni prestabiliti, potrà, una volta ricevuta apposita richiesta, concedere delle deroghe.

** la data stabilita potrebbe subire variazioni.

1.3.12. ONERI DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Di seguito si pubblicano gli oneri di tesseramento e le fasce d’età per la partecipazione alle attività del Settore Giovanile e Scolastico nella stagione sportiva 2024/2025.

CATEGORIE ANNI DI NASCITA TIPOLOGIA/ CARTELLINO COSTO (€)*

Piccoli Amici 2018 – 2019

(5 anni compiuti) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 11.07

Primi calci 2016 – 2017

(6 anni compiuti nati 2018) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 11.07

Pulcini Misti 2014 – 2015

(8 anni compiuti nati nel 2016) TESSERAMENTO

ONLINE 21.17

Esordienti Misti 2012 – 2013

(10 anni compiuti nati nel 2014) TESSERAMENTO ONLINE 21.17

Under 15 2010 – 2011

(max 5 giocatori nati 2012

12 anni compiuti in distinta) TESSERAMENTO ONLINE 21.17

Under 17 2008 – 2009

(possono partecipare calciatore che abbiano compiuto 14 anni) TESSERAMENTO ONLINE 21.17

1.3.13. TESSERE DIRIGENTI E/O CALCIATORI

Di seguito si elencano le società che hanno in giacenza, presso i locali della Delegazione di Enna, tessere dirigenti e/o calciatori.

SOCIETA’ DIRIGENTE CALCIATORE DL CALCIATORE SGS

SICURLUBE FUTSAL 18

CRISAS ASSORO 7 1

CITTÀ DI LEONFORTE 4 5

VILLAROSA SAN SEBASTIANO 6 17

GEAR PIAZZA ARMERINA 21

MATTROINA HANDBALL 3 27

POLISPORTIVA NICOSIA 2

LAGOREAL 1981 6

DON BOSCO 2000 7 6

PROGETTO ENNA SPORT 04 4

AGIRA 4

SPORTING CASALE 2

Visite: 37