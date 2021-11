Calcio: “Il mio Uefa B” la storia del corso di allenatore di calcio di Fabio Picone raccontata in un E-book

“Il mio Uefa B”. E’ il titolo dell’Ebook realizzato da Fabio Picone e che racconta la sua esperienza di allievo al Corso Uefa B di calcio.

Trentotto anni, nato a Francoforte sul Meno in Germania Fabio Picone è un allenatore Uefa B. Dopo diversi anni dove ha militato in diverse squadre di (Eccellenza -Promozione-1°Categoria) decide di smettere di giocare ed iniziare a frequentare i vari corsi di formazione ed eventi creati dall’AIAC e consegue il patentino Uefa B nel 2019. Inizia ad allenare nel 2016 in seconda categoria nel proprio paese, Catenanuova, come allenatore/giocatore, ottenendo la vittoria del rispettivo campionato di seconda categoria con 3 turni di anticipo. Nel 2017 ha conseguito un master su tattica e strategie di gioco e nuove evoluzioni dell’allenamento con il Nuovo Calcio presso la sede di Coverciano con relatori come De Zerbi, Martusciello, Attilio Sorbi docente del centro tecnico di Coverciano, Milena Bertolini ct della Nazionale femminile italiana e Ferretti direttore de IL NUOVO CALCIO e scienza e sport. Nel 2017 continua ad allenare la Catenanuovese, raggiungendo una tranquilla salvezza nel campionato di prima Categoria. Nel 2018 ha ricoperto il ruolo di vice allenatore e giocatore del mr Angilella per l’Armerina Calcio nel campionato di prima categoria, vincendo il campionato con 4 turni di anticipo. Nel 2019 termina il corso di Uefa B e nell’estate dello stesso anno, gli viene assegnato il ruolo di primo allenatore della Leonfortese squadra siciliana militante nel campionato di promozione, raggiungendo tranquillamente la salvezza con netto anticipo.

“Questo ebook nasce dalla passione che nutro per il calcio dove per molti il gioco del calcio è semplicemente uno sport di squadra dove si affrontano 11 giocatori vs 11 giocatori all’interno di un campo regolamentare – commenta Fabio Picone – ma per tutti noi allenatori e gli addetti ai lavori sappiamo che non è così. Dietro ad una gara c’è una preparazione settimanale fatta di rinunce ,sacrifici, molte ore di lavoro di studio sul campo e fuori, in modo tale da avere più info e soluzioni durante la gara stessa. L’allenatore deve realizzare un piano o strategia di gioco che permetta alla squadra di avere un insieme di informazioni nella quale devono essere condivise da tutti i giocatori”. Questo e-book parla del percorso fatto dall’autore durante il corso Uefa B AIAC ,dai km percorsi per frequentare il corso, delle ore passate a studiare i vari concetti, terminologie e filosofie che fanno parte del mondo del calcio. Nell’ebook troverai i vari concetti, le competenze e gli obiettivi che necessitano ad un allenatore che vuole affacciarsi nel mondo del calcio ma è anche una guida indirizzata agli allenatori e soprattutto ai ragazzi che si avvicinano a questo sport. “tecnica non vuol dire essere capaci di palleggiare 1000 volte. Chiunque può farlo con l’allenamento. E poi puoi lavorare al circo. Tecnica è passare la palla con un tocco, con la giusta velocità, sul piede giusto del tuo compagno”.

JOHAN CRUYFF

Chi volesse approfondire il lavoro raccontato in questo Ebook può contattare l’autore Fabio Picone su Facebook.

