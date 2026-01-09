Continuare a coltivare un sogno. Lo stanno facendo due atleti della Sancataldese Élite under 15 Marco Mistretta e Gabriele Montalbano che dopo le esperienze nella Fc Enna e nella Undr 15 regionale dell’Enna, da quest’anno veste la maglia della Sancaldese. I due giovani sono stati ufficialmente convocati nell’ambito del Progetto Giovani LND per il Raduno Territoriale Area Sud della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15 .La convocazione è stata effettuata dal Sig. Gabriele Peccati, Allenatore della RND U15, in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia. Il Raduno si è tenuto oggi a Catanzaro – Centro Tecnico Federale CR Calabria

Advertisement

Advertisement

Visite: 106