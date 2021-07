Sarà il campo di calcio Enrico Greca di Pergusa ad ospitare il centro tecnico regionale di formazione dell’Atalanta Calcio in Sicilia. La notizia è stata comunicata dal responsabile in Sicilia per l’Atalanta calcio Claudio Lucchini ai dirigenti dell’Fc Enna società affiliata al club bergamasco e che nei giorni scorsi ha organizzato un raduno tanti giovanissimi calciatori. Infatti Lucchini ha comunicato che l’Atalanta Accademy vuole avviare questo progetto sul campo di Pergusa e con la FC Enna società di riferimento.

