Calcio a 5 Futsal Regalbuto: Giannazzo,Marletta e Martines 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗧𝗼𝗿𝗻𝗲𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗻 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝗶𝗮

Giannazzo,Marletta e Martines ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜ƒ๐—ผ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ๐—น ๐—ง๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ฒ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ถ๐—ป ๐—–๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ฏ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ

La cantera della sicurlube futsal si conferma fucina di talenti per tutto il movimento regionale.

Sono 3 i nostri giocatori che sono stati convocati dai tecnici della rappresentativa siciliana per prendere parte al Torneo delle Regioni in Calabria.

Giorno 26 lโ€™esordio contro la rappresentantiva molisana nellโ€™attesissima kermesse giovanile che metterร di fronte i migliori talenti di tutta Italia.

Salvatore Marletta (che sarร il capitano) e Vito Giannazzo faranno parte della selezione under 15 allenata da Cristian Terranova mentre Salvatore Martines farร parte della selezione under 17 allenata da Fabio Valera.

Ancora un’ulteriore soddisfazione per il settore giovanile visto che nel corso di questa stagione ci sono state diverse convocazioni dei propri tesserati nei progetti regionali e nazionali.

