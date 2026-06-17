QUESTO FINE SETTIMANA 20 E 21 GIUGNO

IV EDIZIONE DELLO YOGA DAY FESTIVAL 2026: “RISONANZE”

CASTELLO DI LOMBARDIA, ENNA

Questo fine settimana, sabato 20 e domenica 21 il Castello di Lombardia si accende di energia e armonia con la IV edizione dello Yoga Day Festival. Yoga, danze, ricerca scientifica, promozione del benessere, buon cibo, artigianato, spazi dedicati ai bambini e all’arte, presentazioni di libri e incontri, per il Festival dello yoga e del benessere olistico. Come ogni anno, ampio spazio sarà dedicato allo yoga e al movimento, con approcci differenti e classi pensate sia per praticanti esperti sia per chi non le ha mai sperimentate, con la presenza di assistenti e docenti: da tutte le parti d’Italia , con classi di tante discipline dell’Iyengar® Yoga e Pranayama all’ Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, a Vinyasa Yoga, al Kundalini Yoga, Ananda Yoga, Yoga Nidra, Bhakti Yoga, . E ancora classi di Bioenergetica, workshop dei 5Ritmi, musicoterapia e bagni sonori attraverso gong, campane armoniche e strumenti vibrazionali; e meditazione.

Dunque un festival ricco con mercatini, laboratori artigianali, area benessere , conferenze, area food & beverage. Un concept fruibile da tutti, non solo dagli yogi, ma anche dalle famiglie che potranno trascorrere una due giorni, con soli 20 euro, i bambini fino ai 12 anni non pagano cosi come persone con disabilità + 1 accompagnatore, iscrivendosi all’associazione “Olistica APS” che organizza il festival con il patrocinio del Comune di Enna. La IV edizione, che ricorre sempre nei giorni della Giornata internazionale dello Yoga, è un’opportunità per tutti, grandi e piccini. Nell’arco delle due giornate si svolgeranno conferenze dedicate a diversi temi: sull’alimentazione con Silvia Consolo; sui benefici dello Yoga, con interventi dell’Università degli Studi di Enna Kore; sulla genitorialità con intervento degli psicoterapeuti Concetta Amata e Davide Bennardo; sulle Costellazioni Sistemiche e Qualità della Vita a cura della ricercatrice Luciana Virna Scalone. Ulteriore novità dell’edizione, presentazione di libri e dialoghi con gli autori.

La danza sarà uno dei fili conduttori dell’edizione 2026: vista come radice di espressività, cultura e movimento, si spazierà dalle danze del sud Italia, con la pizzica portata dall’ennese Agnese Di Dio, alle danze africane fino alle danze indian fusion con la CID UNESCO Barbara Lamia. Fondamentale è stato il supporto delle tante attività che hanno voluto essere accanto all’organizzazione per la realizzazione di questa due giorni. Da Stock Family Outlet Village, insieme a Il Cavalcatore, Bar dell’Angolo, Centro Ottico Culici e AutoGi, presenti fin dalla prima edizione a sostegno dell’iniziativa. La Finestra sul Cielo per la partnership, Dorelan Enna e Miceli Arreda per il contributo fondato su valori condivisi, e Dolce&Vegano per la collaborazione.

Al festival si potrà godere della fornitura di acqua gratuita grazie a Waterworks e a Sweetwaters. Hanno sostenuto con servizi, stand e partecipazione anche Dinamico Osteopatia, Nami, Pasta Barbagallo, Tommy’s Wine, Spaccio Bio, Il Mirtillo, Selvatica Lab, Creovivo – Natura in Fermento, Terra di Shiva APS, Cuore Pizzuto di Alice Nausicaa Alfarini e Domeda Srl.

Una grande gara di partecipazione da parte anche delle strutture ricettive di Enna con Hotel Sicilia, Bianko EcoChic, B&B La Casa di Pinocchio, La Casa sulla Roccia e 64 Rooms che hanno dedicato per delle convenzioni ai partecipanti, mentre Liforme Yoga Mat hanno fornito i tappetini. Tanti i professionisti, docenti e artisti, che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, Equus Sicily, La Tribù – Trekking in ascolto, Archeo Altesina e l’associazione Hisn Al-Giran che hanno organizzato attività e percorsi nella natura e hanno accolto i visitatori e cittadini già a partire da venerdì 19 giugno a Enna.

È

È possibile consultare il programma completo collegandosi al sito www.yogadayfestival.it

L’ingresso è libero con tesseramento, la partecipazione alle attività è a contributo. Si può prenotare in anticipo un pass “tutto incluso” dal sito www.yogadayfestival.it per saltare la fila d’ingresso e assicurarsi la partecipazione a tutte le pratiche a cui si desidera partecipare.

YOGA DAY FESTIVAL 2026

IV Edizione “Risonanze”

20 e 21 giugno 2026

Castello di Lombardia

Sabato 20, dalle ore 8:00 alle 19

Domenica 21 , Dalle ore 7:00 alle 19:00

Per info e prenotazioni 3208159781

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