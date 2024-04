Calcio a 5 Giovanile: La Gear Piazza Armerina campione regionale Under 17

Al termine di una vibrante due giorni dedicata esclusivamente al Futsal giovanile, nella cornice del PalaFerraro di Piazza Armerina, la Sicilia ha decretato i propri campioni.

Ad aggiudicarsi le Final Four regionali 2024 sono le seguenti società:

Categoria Under 15 JSL JUNIOR SPORT LAB.

Categoria Under 17 GEAR PIAZZA ARMERINA

Alle società vincenti i titoli regionali e alle società consorelle partecipanti va il plauso del Delegato Provinciale, Giuseppe Anzaldi, e del Delegato Provinciale di Calcio a 5, Filippo Fiorenza, per le bellissime gare disputate e per la correttezza dimostrata in campo.

Alla società Gear Piazza Armerina e al Comune di Piazza Armerina, infine, il ringraziamento per il prezioso supporto offerto nell’organizzazione dell’intero evento.

