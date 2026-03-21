Calascibetta; un vero successo la manifestazione “Anteprima Quinto Flauto Festival 2026”

Un sentito e profondo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere la manifestazione “Anteprima Quinto Flauto Festival 2026” un vero successo, un momento di grande condivisione e crescita per i flautisti provenienti da tutta la Sicilia: da Agrigento a Barcellona Pozzo di Gotto, da Siracusa a Enna, da Palermo a Catania e Caltanissetta.

Un ringraziamento speciale ai Maestri storici del Qff. Riccardo Ghiani , Salvatore Buetto e Salvatore Saladino, per la loro professionalità, passione e prezioso contributo artistico.

Grazie di cuore a tutti gli alunni delle scuole ad indirizzo musicale, insieme ai loro docenti di flauto: Adele De Guidi, Rosanna Giaccone, Lucio Giunta, Daria Grillo, Giorgio Lo Cirio, Luca Roccaro, Domenico Testaì, Giusy Tumminaro, Egidio Puleo, Loredana Sollima, Maria Pia Magnano, Carmelo Capizzi, Cinzia Capizzi e Vincenzo Indovino (pianista) che hanno consigliato ai loro dirigenti di far partecipare i propri istituti, permettendo ai giovani flautisti in erba, di vivere un’esperienza così significativa.

Un caloroso grazie va anche ai tanti genitori presenti e all’Albisiphon Ensemble Orchestra di Flauti il cui sostegno e la cui partecipazione hanno reso ancora più speciale questa giornata.

Riconoscenza all’Amministrazione del Comune di Calascibetta, al Presidente di Anbima Sicilia, a Pdre Maurizio Nicastro , a Giorgio Di Franco e al Presidente Mario Bruno AMBAG Calascibetta , insieme al coordinamento artistico, dell’Associazione Musicale “Antonino Giunta” di Calascibetta, organizzatrice del Quinto Flauto Festival , per l’impegno, la dedizione e la cura con cui hanno reso possibile questo evento.

A tutti voi, grazie per aver contribuito a creare un’occasione di incontro, musica e condivisione che resterà nel cuore di tutti i partecipanti.

Vi aspettiamo a luglio dal 3 al 5, per partecipare alle tante attività e conoscere importanti maestri flautisti della 6a edizione del Quinto Flauto Festival.

Advertisement

Advertisement

Visite: 114