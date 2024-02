Calascibetta tra storia e natura ed esperienza con gli asini

Nel weekend del 23 e 24 Marzo 2024 la guida Elisa in collaborazione con l’Associazione PFM e l’Associazione culturale Hisn al-giran, propone due entusiasmanti giorni di escursioni nel territorio di Calascibetta (En), nel cuore del Rocca di Cerere UNESCO Geopark, immersi tra archeologia, natura, arte, tradizioni e gastronomia. Un viaggio a ritroso nel tempo nel cuore della Sicilia. Un territorio oggi ancora poco conosciuto che sarà in grado di regalarvi emozioni uniche.

PROGRAMMA

SABATO 23 MARZO 2024

ESCURSIONE A MONTE GASPA

Ore 10.30 Ritrovo partecipanti al parcheggio all’ingresso di Calascibetta, nella Piazzetta S.Barbara accanto al distributore Q8. Coord. Maps: https://maps.app.goo.gl/DBCD3KYhjgeGXQkE9

Ore 11.00 Inizio escursione. La vasta area di Monte Gaspa rappresenta un interessante bacino archeologico, per la presenza di testimonianze che vanno dal neolitico al periodo medievale e poi fino ai giorni nostri. Un itinerario che inizia dalla necropoli tardo-romana, immersa in un bosco di conifere, per poi fare tappa al cospetto di una misteriosa roccia megalitica, probabile testimonianza di antichi culti religiosi. Sul nostro cammino, interessanti esempi di archeologia industriale, come i forni “Gill” per la lavorazione dello zolfo, l’oro giallo che tante storie dolorose ha da raccontare… E dopo la spettacolare vista della “Valanga dell’eternità”, come la chiamano i locali, un immenso calanco argilloso, si torna nuovamente indietro nel tempo, quando si scorge un altare sacrificale antico millenni, interamente scavato nella roccia, sul punto più alto del monte, qui dove il panorama sulla Valle del Morello è davvero mozzafiato.

Durante il tragitto ci sarà la possibilità di una degustazione di biscotti al succo di fico d’India (tipici di Villapriolo).

Lunghezza: 9,6 km (percorso ad anello)

Grado difficoltà: Media (E)

Dislivello: 130 m s.l.m.

Altitudine max: 657 m s.l.m.

Durata: 7 ore di marcia lenta con soste per osservazioni, spiegazioni e pranzo a sacco

Ore 16.30 Termine dell’escursione e spostamento in paese.

Ore 18.30 Dopo essersi sistemati negli alloggi, passeggiata nel centro di Calascibetta. Un’occasione per conoscere le antichissime origini di questa cittadina adagiata sul Monte Xibet. Visiteremo la Chiesa del Carmelo, dov’è custodita “L’Annunciazione”, splendido gruppo marmoreo, di Antonello Gagini, faremo poi tappa nel cuore antico della città, negli aggrottati di Via Carcere. Godremo di paesaggi immensi dalla Piazza Itria e da quella di S. Lucia, dove l’occhio si perde dalle imponenti Madonie fino a sua maestà l’Etna. La Regia Cappella Palatina sarà il momento clou della nostra passeggiata: custode di pregevoli opere d’arte, è una delle maggiori testimonianze del periodo della dominazione aragonese. L’ultima tappa sarà, infine, la Torre Normanna, ovvero ciò che rimane della cittadella militare voluta dal Gran Conte Ruggero, per il trentennale assedio all’araba Qasr Jani, l’attuale Enna e il cosiddetto Poggio del Conte Ruggero, una suggestiva passerella in vetro che si protende sul vuoto ad un’altezza mozzafiato.

Ore 20.30 Cena

DOMENICA 24 MARZO 2024

DALLA NECROPOLI DI REALMESE AL VILLAGGIO BIZANTINO ED ESPERIENZA CON GLI ASINI

Ore 9:00 Ritrovo partecipanti al parcheggio all’ingresso di Calascibetta, accanto al distributore Q8

Ore 9:30 Inizio escursione. Escursione in compagnia dei simpatici asini dell’Azienda Agricola Kalat Scibet, alla scoperta di due tra i siti archeologici più belli e interessanti della Sicilia, e della natura che li accoglie. Al passo lento di questi straordinari animali, che hanno la capacità di riportarci al passato, quando il tempo era scandito dei ritmi della vita agreste, percorreremo un cammino che comincia dalla Necropoli di Realmese, trecento piccole tombe di età protostorica, che si aprono su imponenti pareti di bianca roccia calcarea, qui dove l’aria è intrisa del profumo di timo. Solcando un’antica Regia Trazzera, giungeremo ad un’area ricca di sorgenti e antiche tombe, per arrivare ad una zona sommitale dove sdraiarsi su un verde prato per godere di uno sconfinato panorama. Vallate verdi, dolci colline, montagne, l’Etna, splendidi paesaggi che ci accompagneranno lungo il cammino verso il Villaggio bizantino di Vallone Canalotto, un luogo dove natura e storia si incontrano armoniosamente, svelando una sorpresa dopo l’altra. Un’esperienza sensoriale unica, grazie ai profumi e ai colori delle tante erbe selvatiche, e un autentico viaggio nell’antichità, tra le maestose pareti di roccia che dominano la Valle del Morello e il suo lago, ospitando numerose caverne, come le tombe, la chiesa, il qanat, il palmento per la produzione del vino, in un ideale abbraccio di pietra, che narra di epoche lontane e antichi popoli.

Ore 16:30 Fine escursione

Lunghezza: 10 km (percorso sola andata)

Grado difficoltà: Facile-Medio (E)

Dislivello: 140 m s.l.m.

Altitudine max: 733 m s.l.m.

Durata: 7 ore di marcia lenta con soste per osservazioni, spiegazioni e pranzo a sacco

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE ESCURSIONI

Consigliamo di indossare scarpe da trekking e portare con sé almeno 1 lt d’acqua, k-way, cappello, maglietta di ricambio, felpa, giubbotto pesante. Per avere maggiori informazioni sull’abbigliamento adatto per l’attività di Trekking potete consultare la nostra guida al seguente link http://www.associazionepfm.it/…/abbigliamento-e…

Per ulteriori informazioni e chiarimenti relativi alle escursioni è possibile contattare le guide ai numeri di telefono 320 2281888 (Elisa) e 328 3748553 (Gianluca).

COSTI

PRENOTAZIONI

Per partecipare al weekend in programma occorre prenotarsi entro il 15 Marzo 2024.

Oltre la suddetta data è comunque possibile prenotarsi in caso di eventuale disponibilità di posti. A prescindere dalla data di chiusura prevista delle prenotazioni, le stesse verranno chiuse al raggiungimento del numero max di 25 partecipanti. Si consiglia pertanto di affrettarsi nelle prenotazioni. Si precisa, inoltre, che il 60% dei posti è riservato ai soci PFM!

Le prenotazioni vanno effettuate via mail all’indirizzo elisamosca85@gmail.com o tramite MESSAGGIO WhatsApp al numero 320 2281888 specificando “ISCRIZIONE WEEKEND A CALASCIBETTA” indicando NOME, COGNOME, RECAPITO TELEFONICO E CITTA’ DI PROVENIENZA. Eventuali disdette devono essere comunicate tempestivamente entro il 15 Marzo.

La quota di partecipazione verrà saldata al momento della partenza e dovrà essere pagata comunque in caso di eventuali disdette effettuate dopo i termini sopra indicati.

NOTE

Le escursioni in programma saranno effettuate al raggiungimento di un numero minimo di 12 partecipanti e potranno essere annullate o il programma potrà subire variazioni in caso di avverse condizioni climatiche e/o per eventuali ulteriori problemi tecnici.

Calascibetta

