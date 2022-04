“In queste ore, affermano il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca e

il deputato Danilo Lo Giudice, il Parlamento siciliano sta affrontando

l’esame del bilancio di previsione 2022/2024 per la sua approvazione

in palese violazione di legge. Il delicato e complesso documento

finanziario è infatti approdato in aula privo del parere del Collegio

dei Revisori dei conti. Un fatto gravissimo. Neanche in un consiglio

comunale, proseguono De Luca e Lo Giudice, si avvia la discussione sul

bilancio senza il parere dei revisori. Il presidente dell’assemblea

Gianfranco Miccichè ha il dovere di far rispettare il regolamento

altrimenti si dimetta.

Gli suggeriamo inoltre di restituire al mittente questa legge di

stabilità perché è irricevibile altro che inizio di un percorso

parlamentare!

Ci chiediamo, proseguono De Luca e Lo Giudice, dove sia l’opposizione.

Il tempo sta scadendo, l’assemblea ha solo 48 ore di tempo per

approvare il Bilancio, il termine ultimo è fissato al 30 aprile. Ma

come possono mai bastare 48 ore per esaminare, discutere e approvare

un documento finanziario così importante?

La risposta è semplice. Non bastano. Non si può discutere in 48 ore e

Sicilia Vera non parteciperà ai lavori perché non intendiamo essere

complici di questa ennesima vergogna. L’appello adesso è alle altre

forze politiche. Se esiste ancora una opposizione ne dia dimostrazione

non partecipando ai lavori. Non basta un voto contrario. Serve una

presa di posizione netta e decisa. A questo punto solo la mancanza del

numero legale potrebbe evitare l’approvazione di un atto illegittimo.

Non vogliamo credere, aggiungono De Luca e Lo Giudice, che il

principale interesse oggi da parte di chi è stato eletto dal popolo

per garantire il buon governo della Sicilia sia solo quello di non

perdere sei mesi d’indennità.

Il quadro politico che emerge è desolante. Noi, concludono De Luca e

Lo Giudice, rinnoviamo il nostro appello alle opposizioni affinché

agiscano coraggiosamente e al Presidente dell’assemblea Miccichè

chiediamo le immediate dimissioni.”

