Belpasso, la solidarietà di Anci Sicilia al sindaco

“Ferma condanna per i vili attacchi anonimi

La democrazia non tollera il discredito personale”

Palermo – L’Anci Sicilia esprime la più ferma e sentita “solidarietà al sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, bersaglio nelle ultime ore di una grave campagna di delegittimazione attraverso la diffusione di volantini anonimi contenenti accuse e attacchi personali”.

“Siamo di fronte a un episodio che supera i limiti del confronto civile per sfociare nell’attacco personale e nel fango anonimo – dicono il presidente e il segretario generale di Anci Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano –. Amministrare un Comune in Sicilia richiede già un impegno quotidiano immenso, tra mille difficoltà finanziarie e organizzative. I sindaci rappresentano il presidio dello Stato più vicino ai cittadini e non possono essere lasciati soli dinanzi a questi vili tentativi di condizionamento o isolamento istituzionale”.

Advertisement

Advertisement

Visite: 119