PALAZZO DEI NORMANNI: RANDAGISMO. GIAMBONA “IL 3 LUGLIO CONFRONTO SUL FUTURO DEL BENESSERE ANIMALE IN SICILIA”

PALERMO (1 luglio 2026) – “Randagismo e benessere animale, quale futuro in Sicilia?” è il titolo dell’incontro promosso dal vicepresidente del gruppo del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana, Mario Giambona, in programma venerdì 3 luglio, alle ore 9.30, nella Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni.

L’iniziativa riunirà istituzioni, amministratori locali, rappresentanti del sistema veterinario e associazioni impegnate nella tutela degli animali per un confronto sulle politiche necessarie a contrastare il randagismo e promuovere il benessere animale in Sicilia.

Interverranno, tra gli altri, Elisa Ingala, Assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Alberto Firenze, Direttore generale dell’Asp di Palermo, Pietro Schembri, dirigente responsabile dell’Ufficio speciale per la sanità veterinaria e la sicurezza alimentare della Regione Siciliana e Paolo Amenta, Presidente di Anci Sicilia. Le conclusioni saranno affidate a Mario Giambona.

“Il randagismo è un problema che continua a interessare il nostro territorio e che richiede risposte concrete e strutturali”, afferma Giambona. “Il benessere animale deve essere una priorità: servono politiche capaci di sostenere i Comuni, rafforzare le campagne di sterilizzazione e favorire le adozioni, valorizzando anche il lavoro delle associazioni e dei veterinari. Questo incontro nasce con l’obiettivo di mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni e operatori del settore per costruire proposte condivise e individuare soluzioni efficaci per garantire una vita migliore ai nostri amici animali e una gestione più moderna del fenomeno”.

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