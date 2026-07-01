La scuderia RO racing fa man bassa di podi e vittorie tra Campionato italiano supersalita, Coppa rally di zona e Trofeo d’Italia slalom. Un fine settimana da incorniciare per il sodalizio sportivo, capace di graffiare e lasciare il segno in ben tre eventi di massimo livello nazionale, conquistando con i propi rappresentanti successi pesanti nelle serie tricolori più competitive.

Fine settimana molto redditizio per gli alfieri della scuderia RO racing che si sono distinti in tre discipline sportive: Rally, Velocità in Salita e Slalom.

Ad Ascoli Piceno, alla sessantacinquesima Coppa Paolino Teodori sui celebri tornanti marchigiani, teatro del prestigioso Campionato Italiano Super Salita i piloti della RO racing hanno brillato nel confronto con i migliori specialisti della penisola. Andrea Currenti si è confermato una garanzia assoluta, ha sbaragliato, al volante della sua Peugeot 106, la concorrenza ed ha centrato una splendida vittoria sia di Gruppo sia di classe nella combattuta RS1.6. Tra le potenti GT della Supercup Divisione I, Giuseppe D’Angelo ha esaltato il potenziale della sua Ferrari 488 Challenge e ha conquistato un fantastico 2° posto di Gruppo e di classe. Ottima prestazione nella stessa categoria per Giovanni del Prete, che ha preso le misure alla sua nuovissima Ferrari 296 Challenge Evo è ha concluso al quinto posto di Gruppo e ai piedi del podio di classe. Nella classe regina delle sport prototipi, prestazione maiuscola per Francesco Conticelli sulla Nova Proto NP 01 3000. Il driver siciliano è stato capace di raggiungere la sesta posizione della classifica generale e giocarsi le sue carte contro il miglior parterre della massima serie Tricolore della velocità in salita. Fine settimana da dimenticare, per Kadija Mourtaji su Ferrari 458 Italia, costretta alla resa anticipata.

In Sicilia al 24° Rally di Caltanissetta sulle difficili strade dell’entroterra siciliano, nella gara del giro di boa della Coppa rally di nona zona Mario Miraglia e Salvatore Alessandra hanno messo la loro firma sulla classe Rally5, a bordo della loro Renault Clio. I due hanno anche sfiorato la top ten generale con un 12° posto assoluto, valso anche la piazza d’onore di Gruppo. Gradino più alto del podio anche per Gianluca Licitra e Michele La Fico, impeccabili nel portare l’Alfa Romeo 145 RS 2.0 al primato di classe. Chilometri utili, nonostante il ritiro e tanta sostanza per Francesco Lo Bue e Asia Varvaro, bravi ad accumulare esperienza preziosa nell’abitacolo della loro Peugeot 208 R2B.

Sempre in Sicilia al 4° Slalom Città di Librizzi, valido per il Trofeo d’Italia Slalom Sud, Francesco Bigione, nonostante le noie meccaniche che gli hanno consentito di disputare una sola salita delle tre in programma, non ha lasciato spazio agli avversari e, a bordo della sua Gloria B5 Suzuki, si è imposto sia nel proprio Gruppo sia nella classe 1150 delle vetture a ruote scoperte. Splendido primato nel panorama “rosa” per Alice Gammeri. La Venere della scuderia con la sua Renault Clio Williams ha anche concluso al secondo posto della classe N2000.

Sulle strade della Toscana, al 46° Rally Internazionale Casentino, fine settimana poco redditizio per Jerry Mingoia e Roberto Longo, costretti al ritiro dalla rottura delle colonnette di una ruota della loro Peugeot 208 R2B. I due stavano conducendo una prova solida a conferma del loro valore anche lontano da casa.

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