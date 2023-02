Basket Serie C: comunicazione della Siaz Basket Piazza Armerina su presunta irregolarità tesseramento di un atleta

LA GARA BASKET SCHOOL- SIAZ DEL 29.01++

Con riferimento alla irregolarità del tesseramento del giocatore Emanuele Caiola emersa in occasione della gara disputata a Messina domenica 29 gennaio, la SIAZ GROTTACALDA BASKET Piazza Armerina intende in primo luogo rappresentare il proprio rammarico per l’imprevedibile inconveniente che le è stato attualmente ascritto dal provvedimento di primo grado del Giudice Sportivo Regionale. Ritiene doveroso precisare che non aveva avuto alcuna consapevolezza del problema che è stato riscontrato ieri dal sistema federale: lo sconosciuto “refuso telematico” che sarebbe stato consumato risale con ogni probabilità al momento della originaria registrazione digitale del modulo di tesseramento del proprio Atleta, ed è verosimilmente derivato da una imprevedibile e risalente esistenza nella memoria del software del tesseramento FIP on-line delle generalità di un giocatore omonimo dello stesso, sconosciuto al nostro Club, che con il medesimo suo luogo di nascita (!). Giocatore che si è appreso peraltro essere da anni non più in attività.

La nostra Società non ha mai avuto alcuna segnalazione di anomalie da parte di chicchessia, e ferma la buona fede di tutti, prende atto con disagio che nessuna delle componenti coinvolte, dirigenti societari, Ufficio tesseramenti, Settore Arbitrale ed Ufficiali di campo (questi ultimi settimanalmente officiati delle verifiche di rito), abbiano mai avuto percezione della anomalia del refuso sulla registrazione telematica del tesseramento.

Il Comunicato Stampa del Comitato FIP Sicilia di ieri 30 gennaio conferma che in ogni gara precedente ed anche domenica il nostro giocatore ha esibito ad Ufficiale di campo ed Arbitri il documento di riconoscimento che era stato inserito nella Lista R, circostanza che rimane da sola prova oggettiva ed insuperabile della completa buona fede di tutti.

Per amor del vero, giova precisare che durante le rituali verifiche pre-gara la apposizione a penna nell’apposito spazio della Lista R (destinato alle modifiche dei dati degli atleti eventualmente non riportate correttamente), alla presenza degli Arbitri è stata redatta dal nostro dirigente incaricato come da specifica indicazione in tal senso dell’Ufficiale di Campo, avendo quest’ultimo segnalato l’esistenza di una discrepanza nella data di nascita e nel codice fiscale che erano stati inseriti in Lista R. Discrepanza che lo stesso Ufficiale di Campo aveva al fine provveduto di suo pugno a sbarrare.

Rimane pertanto di solare evidenza che nell’occorso la condotta di tutti, Arbitri, Ufficiali di Campo, dirigenti e tesserato, sia stata tenuta nella più completa trasparenza, oltre che nella piena inconsapevolezza sia della risalente registrazione informatica dei dati nel modulo di tesseramento on-line, che dello scambio telematico delle generalità con un omonimo soggetto terzo, che infine della stessa esistenza della detta omonimia.

Il nostro Club è consapevole della completa buona fede dei propri dirigenti, allo stato ha subito un danno per quanto è purtroppo accaduto: riserva al fine di rappresentare nelle sedi competenti ogni aspetto della sfortunata vicenda.

