ll derby di Sicilia va alla Moncada, Agrigento espugna Piazza Armerina 75-73🏀

📍Il basket di Serie B Nazionale ha regalato un derby siciliano indimenticabile tra Siaz Piazza Armerina e Moncada Energy Agrigento. In un’atmosfera di altissima tensione emotiva e grande vigore agonistico, la formazione ospite è riuscita a spuntarla in un finale convulso, espugnando il parquet della Siaz per 75-73.

📌 Il match inizia sotto il segno della Moncada, che impone una difesa asfissiante e chiude il primo quarto avanti di 9 punti. Tuttavia, la reazione della Siaz non si fa attendere, sospinta da un pubblico caldissimo, la squadra di casa ricuce lo strappo punto su punto, andando al riposo lungo sul 41-41.

⛹️ Al rientro dagli spogliatoi, la Siaz sembra poter scappare via definitivamente, toccando il massimo vantaggio di +12. Ma è qui che Agrigento firma un contro break capolavoro, con Cagliani che spacca la partita con tre triple consecutive, seguito a ruota dalle bombe di Conti. La Siaz perde improvvisamente il ritmo, sbaglia tre azioni offensive in sequenza e subisce il sorpasso. Lepichev e Biordi cercano ripetutamente spazio sotto canestro, in duelli molto fisici con Douvier e Grani. Nonostante i tentativi di coach Ducarello di rimescolare le rotazioni per restare aggrappato al match, Agrigento mantiene il controllo fino alla sirena, con la regia di Zampogna e le folate di Querci.

📊 Per comprendere meglio l’esito della gara, ecco i dati salienti estratti dal referto statistico, abbiamo Alberto Conti con 20 punti, MVP assoluto, perfetto ai liberi (7/7) e 8 falli subiti. Jure Cepic 15 punti, 21 valutazione, il più solido di casa Siaz, 8 rimbalzi totali. G. Almansi, 14 punti e record di Plus/Minus (+19), con lui in campo la Siaz ha dominato. B. Douvier, 14 punti, 16 valutazione, fondamentale sotto canestro con 11 rimbalzi totali. M. Cagliani, 11 punti, 11 di valutazione, l’uomo del break,3/5 da tre punti nel momento decisivo. Alberto Vicente, 5 punti, 11 di valutazione e il miglior passatore della serata con 6 assist.

💪 Agrigento ha vinto la partita sui tiri liberi, segnandone ben 19 su 23 (82%), contro i soli 8 tentati (7 realizzati) dalla Siaz.

👊 L’impatto di Cagliani (+17) e Grani (+16) nel Plus/Minus ha permesso ad Agrigento di ribaltare l’inerzia quando i titolari erano in difficoltà.

🎯 Nonostante il grande recupero, la Siaz ha pagato caro il calo di tensione nel terzo quarto, perdendo ritmo proprio quando sembrava avere in mano la partita.

🥇 Con questa vittoria la Moncada sale a quota 18 punti, mentre la Siaz resta ferma a 22. Per Piazza Armerina non c’è tempo per piangersi addosso: il riscatto deve passare dalla sfida casalinga di domenica 22 contro l’Assigeco Piacenza, un match cruciale per riprendere la marcia in classifica.

