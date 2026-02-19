Storie correlate

team consolini

Basket DR2: la Consolini Enna ospita il Cusn Calatnissetta

Riccardo Febbraio 19, 2026

Basket DR2: Vittoria, esordi e sogni Playoff: la Consolini Enna espugna il derby nel segno dei suoi giovanissimi

Riccardo Febbraio 15, 2026

Basket Serie B nazionale: la Siaz Piazza Armerina espugna il parquet del Vicenza

Riccardo Febbraio 15, 2026

Ultime notizie

gori

All’IIS Lincoln: Lectio Magistralis con il Professore Andrea Gori

Riccardo Febbraio 19, 2026
no a nicosia

Referendum riforma della Giustizia: il 21 febbraio il Comitato per il No a Nicosia

Riccardo Febbraio 19, 2026
campionato italiano

Slot Car: domenica a Enna la prima prova siciliana del Campionato Italiano

Riccardo Febbraio 19, 2026

Calcio a 5 Serie A2: la Gear Piazza Armerina rincorre il primo posto

Riccardo Febbraio 19, 2026