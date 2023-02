LA CORTE D’APPELLO SPORTIVA DI SICILIA ACCOGLIE IL RECLAMO DELLA SIAZ++

++ OMOLOGATA LA GARA CONTRO IL BASKET SCHOOL A MESSINA CON IL RISULTATO DI 98-87++

++ANNULLATA LA SCONFITTA A TAVOLINO 20-0 INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO++

++ LA SERIE C GOLD HA UNA SOLA CAPOLISTA++

La società SIAZ GROTTACALDA BASKET esprime la propria soddisfazione per l’odierna decisione della Corte d’Appello Siciliana che, accogliendo il reclamo proposto, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sulla gara di campionato del 29.01.2023, ha omologato il risultato conseguito sul campo di 98-87 nei confronti del Basket School di Messina. Invero la nostra società ha mantenuto , fin dall’inizio della spiacevole vicenda, un comportamento rispettoso delle decisioni adottate ed adottande dalla giustizia sportiva, sia direttamente che indirettamente, magistralmente assistita dall’avvocato Enrico Cassì. Ha, in religioso silenzio, atteso la sentenza di questa mattina, che ha confermato la linea difensiva fatta nostra sin dalle battute iniziali del procedimento e, cioè, la piena “ buona fede” dei suoi dirigenti ed atleti, la massima trasparenza e lealtà che ha caratterizzato tutte le giornate di campionato, regolarmente disputate fino a domenica 29 gennaio, in un’ottica di assoluta collaborazione e oggettiva regolarità procedurale di tutte le componenti federali coinvolte. E’ di solare evidenza, che l’errore materiale rilevato, posto a fondamento della sconfitta comminata in primo grado, non ha prodotto alcun nuovo beneficio alla nostra società, in aggiunta ai risultati meritatamente conquistati sui parquet , vuoi per l’assoluta inconsapevolezza dei propri dirigenti ed atleti, vuoi per la correlata assenza di responsabilità soggettiva ed oggettiva in capo a tutta la SIAZ GROTTACALDA BASKET. Archiviamo pertanto il “ caso Caiola” tra gli incidenti di percorso della stagione in corso, classificandolo come un monito per il futuro, affinché più certosina e meticolosa sia la fase di preparazione al campionato, tesseramenti inclusi, onde scongiurare che possa ripetersi un fatto così spiacevole e lesivo dell’immagine della nostra società e della categoria cestistica tutta. Abbiamo sempre avuto massima fiducia negli organi federali, massima fiducia in noi stessi, profonda compassione per le risatine volgari ed i compiacimenti penosi di taluni pseudo uomini di sport. Mentre qualcuno rideva, noi pensavamo a trovare il tempo giusto per fare le cose serie.

