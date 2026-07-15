Tra Supersalita e Slalom altro fine settimana da incorniciare per i colori della scuderia RO racing che ha raccolto podi assoluti, vittorie di Gruppo e classe nelle manifestazioni dove erano presenti i propri rappresentanti. Secondo e terzo gradino del podio per Francesco Bigione e Antonino Di Matteo impegnati in Sicilia allo Slalom Città di Sant’Angelo Muxaro.

Altro fine settimana di massima attività per la scuderia RO racing, impegnata contemporaneamente in tre eventi di spicco del panorama automobilistico nazionale. Dai prestigiosi tornanti della velocità in salita laziale, dove si è disputata la Rieti Terminillo, fino ai doppi impegni tra i birilli in Sicilia e in Campania, i portacolori del sodalizio siciliano erano pronti a dare la caccia alle posizioni di vertice e le aspettative non sono state tradite, grazie a un bottino ricchissimo di podi e vittorie.

Sulle strade dell’agrigentino, all’11° Slalom Città di Sant’Angelo Muxaro, valevole per il Trofeo d’Italia Slalom, la scuderia ha calato una prestazione di squadra magistrale, monopolizzando le zone nobili della classifica. Francesco Bigione, su Gloria Suzuki B5 e Antonino Di Matteo, su Gloria Suzuki C8, hanno infiammato la lotta per il vertice assoluto, conquistando rispettivamente nell’ordine 2° e il 3° posto assoluto. Tra le Dame, prestazione superlativa per Alice Gammeri che, al volante della sua Renault Clio Williams, si è imposta con autorità conquistando il 1° posto di Gruppo, il 1° di Classe e il primato nella classifica Femminile. Successo d’autorità anche per Giuseppe Di Miceli, che ha portato la sua MG ZR 105 alla vittoria della classe A1400, agguantando inoltre la 5ª piazza nel Gruppo A. Ottima prova infine per Paolo Torregrossa su Fiat 500 Sporting, che ha chiuso la sua gara tra i prototipi di classe P1 con un solido 2° posto di gruppo e 2° di classe.

Advertisement

Sul tracciato laziale della sessantunesima Rieti-Terminillo – cinquantanovesima Coppa Bruno Carotti, appuntamento d’élite valido per il Campionato Italiano Supersalita, ottimi sono stati i riscontri cronometrici per i rappresentanti della scuderia, con Giovanni del Prete che ha fatto suo un prezioso 3° posto di Gruppo e il 2° di Classe nella competitiva GT Supercup Divisione I, al volante della fiammante Ferrari 296 Challenge Evo. Splendido risultato anche per Kadija Mourtaji che, a bordo della sua Seat Cupra TCR, ha conquistato il 4° posto di gruppo, il 3° di classe e una bellissima seconda piazza nella classifica Femminile.

In terra campana, al 7° Slalom Castello di Rocca d’Evandro, valido per la Coppa ACI Sport di Zona 3, la forte pilota laziale Jessica Scarafone ha confermato tutto il suo indiscusso valore al volante della sua Citroen AX motorizzata Suzuki 1000 e ha conquistato la vittoria di Classe e un prestigioso 2° posto nella classifica Femminile.

Advertisement

Visite: 84