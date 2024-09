Con il 1000Miglia torna il Campionato Italiano Assoluto Rally e, con esso, i protagonisti della serie, alfieri della scuderia RO racing. Lungo le strade della provincia della Leonessa d’Italia, a portare il vessillo del sodalizio siciliano, ci saranno il pluricampione italiano Paolo Andreucci, che dividerà l’abitacolo della sua Citroen C3 R5 con Alessandro Arnaboldi e i giovani Michael Rendina, in coppia con Martina Musiari e Francesco dei Ceci, con Nicolò Lazzarini. Nel weekend ci sarà spazio anche per salite e slalom.

Un nuovo avvincente fine settimana è ciò che si prefigura per rappresentanti e sostenitori della scuderia RO racing. I portacolori del sodalizio di Cianciana saranno al via di rally, salite e slalom.

Il Campionato Italiano Assoluto Rally ritorna dopo la pausa estiva e a Brescia, al Rally 1000Miglia, Paolo Andreucci e Alessandro Arnaboldi, a bordo della loro Citroen C3 R5 seguita dalla Turbocar, proseguiranno il loro lavoro di sviluppo delle coperture MRF Tyres.

La gara della Leonessa d’Italia vedrà in azione anche i protagonisti del Campionato Italiano Junior. Dopo la sfortunata prestazione di Roma, Francesco Dei Ceci e Nicolò Lazzarini proveranno a far girare la ruota della fortuna dal loro lato e avranno tutte le intenzioni di fare vedere il proprio indiscusso valore, a bordo di una delle Renault Clio seguite da Motorsport Italia. Su una vettura dello stesso team, ma in configurazione Rally4, ci sarà Michael Rendina. Il figlio d’arte laziale, che dividerà l’abitacolo della sua vettura transalpina con Martina Musiari, sarà certamente galvanizzato dopo l’eccellente risultato raggiunto la scorsa settimana al Rally del Rubinetto, dove il giovane rampollo romano ha vinto Gruppo, classe e classifica Under 25.

In Sicilia alla Coppa Nissena, valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna Sud, saranno cinque i piloti che rappresenteranno la scuderia. Tra le storiche Bernardo Benenati sarà in gara con la sua inseparabile Volkswagen Golf della classe T1600 del Terzo Raggruppamento. Tra le moderne, a cercare di ben figurare, ci saranno invece Francesco Beninati, con una Peugeot 106 della classe NS1600, Gianluca Sciortino, con una Renault Clio Williams della classe NS2000, Davide Gravina, con una Peugeot 106 della classe RS Plus 1.4 e Antonio Torre, con la sua nuova Seat Leon della classe RS TurboCup 2.

In Veneto, allo Slalom dei Colli Euganei, valido per il Campionato Italiano Slalom, a proseguire la sua stagione nella massima serie nazionale ci sarà, a bordo della sua Chevy Sedan motorizzata Yamaha, il promettente e giovane siciliano Giuseppe Catalano.

In Sicilia, allo Slalom Città Internazionale dei Marmi Custonaci, valido per il Trofeo d’Italia Sud, con la livrea della scuderia siciliana saranno ai nastri di partenza: Yuri Floriani, con una Peugeot 106 Rally N1400, Fabrizio Rinicella, con una Fiat 126 Giannini S1, Calogero Bellavia, con una Peugeot 106 RS 1600, Antonino Bellitti, con una Peugeot 106 N1600, Maurizio Marino, con una Peugeot 106 N1600, Domenico Livorsi, con una Autobianchi A112 S2, Pierluigi Bono, con una Fiat 500 BC 700/5, Antonino Bonsignore, con una Autobianchi A112 S3, Lorenzo Bonavires, con una Renault Clio RS Plus 2.0, Marco Gammeri, con una Renault Clio RS E1 Italia classe 2000, Antonio Di Matteo, con una Gloria C8 Suzuki, Salvatore Arresta, con una Radical Prosport 1400 Suzuki Giuseppe Giametta fresco vincitore dello Slalom di Ucria con la sua Gloria Suzuki B4.

