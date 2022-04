Atletica Leggera: Raduni: anche Randazzo con la 4×100

Raduni: anche Randazzo con la 4×100

Il finalista olimpico del lungo al lavoro a Roma con il quartetto oro olimpico (20-24 aprile). Anche il mezzofondo nella Capitale, Abdelwahed in Marocco, 4×400 e ostacolisti a Formia, montagna a Darfo Boario Terme

Secondo raduno in poche settimane per la staffetta 4×100, oro olimpico ai Giochi di Tokyo: Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Marcell Jacobs (Fiamme Oro), Fausto Desalu (Fiamme Gialle) e Filippo Tortu (Fiamme Gialle) si ritroveranno di nuovo a Roma, allo stadio Paolo Rosi dell’Acqua Acetosa, da mercoledì 20 a domenica 24 aprile per preparare i Mondiali di Eugene (15-24 luglio) e gli Europei di Monaco di Baviera (15-21 agosto). La novità tra i convocati rispetto al raduno di fine marzo è la presenza di Filippo Randazzo (Fiamme Gialle), finalista olimpico del salto in lungo, primato personale di 10.23 nei 100 metri. Nel gruppo fa ingresso anche lo junior Federico Guglielmi (Carabinieri). Confermati i convocati Davide Manenti (Aeronautica), Wanderson Polanco (Atl. Riccardi Milano 1946), Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), Giovanni Galbieri (Aeronautica) e Chituru Ali (Fiamme Gialle). Al femminile, saranno al lavoro le primatiste italiane della 4×100 Irene Siragusa (Esercito), Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco), Anna Bongiorni (Carabinieri) e Vittoria Fontana (Carabinieri), insieme alla primatista dei 60 indoor Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), all’oro europeo U23 dei 200 Dalia Kaddari (Fiamme Oro), ad Aurora Berton (Libertas Friul Palmanova) e a Johanelis Herrera (Aeronautica).

Nelle stesse date (20-24 aprile) al Centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” di Formia (Latina) saranno in raduno gli staffettisti della 4×400, tra cui i finalisti olimpici e primatisti italiani Edoardo Scotti (Carabinieri) e Vladimir Aceti (Fiamme Gialle). Convocati anche Brayan Lopez (Fiamme Azzurre), Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre), Giuseppe Leonardi (Carabinieri), Paolo Messina (Trieste Atletica), Francesco Domenico Rossi (Cus Pro Patria Milano), e al femminile Alice Mangione (Esercito), Rebecca Borga (Fiamme Gialle), Mariabenedicta Chigbolu (Esercito), Raphaela Lukudo (Esercito), Petra Nardelli (Suedtirol Team Club), Anna Polinari (Carabinieri).

Filippo Randazzo (foto Colombo/FIDAL)

La 4×100 oro olimpico a Tokyo (foto Colombo/FIDAL)

Formia anche per gli ostacolisti, con durate diverse, nel periodo compreso tra il 18 e il 30 aprile: convocati la primatista italiana dei 100hs Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro), Ayomide Folorunso (Fiamme Oro), Lorenzo Simonelli (Esercito), Nicla Mosetti (Bracco Atletica).

C’è il Marocco per Ahmed Abdelwahed (Fiamme Gialle), in finale nei 3000 siepi alle Olimpiadi di Tokyo: l’azzurro si preparerà a Ifrane dal 22 aprile all’11 maggio. Mezzofondisti in raduno a Roma, stadio Paolo Rosi, dal 26 al 30 aprile: tra i convocati i campioni europei U23 Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre) e Simone Barontini (Fiamme Azzurre), insieme a Elena Bellò (Fiamme Azzurre), Federica Del Buono (Carabinieri), Giulia Aprile (Esercito), Yassin Bouih (Fiamme Gialle), Joao Bussotti (Esercito) e Federico Riva (Fiamme Gialle). A Roma anche Catalin Tecuceanu (Silca Ultralite Vittorio Veneto, 19-23 aprile, 1°-17 maggio).

Darfo Boario Terme (Brescia) per il raduno della corsa in montagna dal 19 al 25 aprile. Convocati il vincitore della Coppa del Mondo Henri Aymonod (Us Malonno) e Xavier Chevrier (Atl. Valli Bergamasche Leffe) fresco di 1h01:58 in mezza maratona, insieme a Lorenzo Cagnati (La Recastello Radici Group), Luca Merli (Sa Valchiese), Daniel Pattis (Suedtirol Team Club), Hannes Perkmann (Atl. Valli Bergamasche Leffe), Andrea Rostan (Atl. Saluzzo), Alberto Vender (Sa Valchiese) e allo junior Elia Mattio (Pod. Valle Varaita), mentre al femminile Beatrice Bianchi (La Recastello Radici Group), Vivien Bonzi (La Recastello Radici Group), Sara Bottarelli (FreeZone), Alice Gaggi (La Recastello Radici Group), Gloria Giudici (FreeZone), Alessia Scaini (Atl. Saluzzo).

