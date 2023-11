Questo il programma della Giornata Stop alla violenza sulle donne che si terrà il prossimo 24 novembre alla Sala Teatro del Comune di Assoro organizzata dall’amministrazione di Assoro, dalla Cgil e dall’associazione Sandra Crescimanno

PROGRAMMA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

ASSORO SALA TEATRO 24 NOVEMBRE 2023

Ospiti:

1. Onorevole Stefania Marino

2. Onorevole Ersilia Saverino

3. Maria Terranova Sindaca di Termini Imerese

4. Maria Greco Sindaca di Agira

5. Francesca Draià Sindaca di Valguarnera

6. Gabriella Messina Segreteria Regionale Cgil Sicilia

7. Elvira Morana Responsabile politiche di genere Cgil Sicilia

8. Rosita Tracà responsabile Coordinamento donne CGIL Enna

9. Maria Giusi Cannio Psicologa e Psicoterapeuta

10.Paola Giunta Vicesindaca di Assoro

11.Rosalba D’accorso Associazione Donne Insieme

Modera: Concetta Muratore consigliera comunale di Assoro

Organizzazione

PRIMA PARTE

Ballo a cura dell’Associazione Latin Club “NO ALLA VIOLENZA”.

Rosalba D’accorso

ASSOCIAZIONE donne insieme raccontano

Proiezione video sulla scalinata rossa (5 minuti)

TEMA:

(la situazione attuale, i numeri del 2023)

Gabriella Messina

segretaria regionale CGIL Sicilia:“Una strategia sistemica per il contrasto alla

violenza di genere”

Elvira Morana

responsabile politiche di genere CGIL Sicilia: “Violenza e molestie incompatibili

con il lavoro dignitoso”

Maria Giusi Cannio

psicologa e psicoterapeuta per la casa rifugio gestita dalla cooperativa Etnos “Le.

dinamiche psicologiche/relazionali della violenza di genere”

SECONDA PARTE

Proiezione del cortometraggio “l’amore non è così” o di un corto sulla testimonianza

(5 minuti)

On Stefania Marino, On Ersilia Saverino

il ruolo delle istituzioni e gli interventi del governo e della regione sulle azioni di

contrasto

Rosita Tracà

responsabile Coordinamento donne CGIL Enna: “L’importanza dei servizi educativi e

sociali nel territorio per un maggiore sviluppo della parità di genere”

Francesca Draià, Maria Greco

Sindaco di Valguarnera e Sindaco di Agira testimonianze, affrontare la loro carica

come donna.

Maria Terranova

Sindaca di Termini Imerese “Le politiche sulle pari opportunità”

Paola Giunta

Vicesindaco di Assoro saluti e sensibilità del nostro comune alla problematica.

Ringraziamenti da parte del sindaco di Assoro Antonio Licciardo

