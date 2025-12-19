Storie correlate

Uffici dell’Agenzia delle Entrate di via Wilhelm Conrad Röntgen a Palermo, la UILPA Sicilia all’attacco:

Riccardo Dicembre 18, 2025 0

Casa: cresce in Sicilia il disagio abitativo, tra caro affitti e bassi redditi. Il Report del “Forum dell’abitare”

Riccardo Dicembre 18, 2025 0
precari 1

“Lavoratori Part-Time Comune Di Enna in Assemblea Sindacale il 18 e 19 Dicembre 2025

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

Ultime notizie

Assemblea Fillea Cgil Enna

Assemblea generale Fillea Cgil Enna, approvato il bilancio preventivo 2026. Crescono occupazione e massa salari (+20%), ma restano forti criticità su legalità, sicurezza e grandi opere

Riccardo Dicembre 19, 2025 0
omeo

Un ponte di solidarietà la l’IC Santa Chiara di Enna ed il Madagascar

Riccardo Dicembre 19, 2025 0
stadio piazza armerina

Piazza Armerina presentato progetto nuovo stadio di calcio

Riccardo Dicembre 19, 2025 0
architetti 1

Ordine Architetti: concluso incontro “Sviluppi, linee guida, deontologia e formazione”

Riccardo Dicembre 19, 2025 0