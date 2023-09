Assemblea dei soci di Legambiente Sicilia ad Enna.

Domenica 10 settembre si è tenuta in presenza, ad Enna, la assemblea dei soci di legambiente Sicilia. L’importante momento associativo ha visto la presenza dei presidenti e dei delegati (uno per circolo) degli oltre 45 circoli presenti sull’isola.

La location è stata quella del nuovissimo e funzionale Urban center ai Cappuccini, messo a disposizione da parte del Comune di Enna.

I lavori, che hanno visto la presenza del Presidente nazionale della associazione ambientalista, Stefano Ciafani, sono stati presieduti dalla Direttrice regionale, Vanessa Rosano e dal presidente regionale uscente Giuseppe Alfieri.

Il nutrito ordine del giorno ha riguardato soprattutto la creazione del documento congressuale che servirà da traccia per il congresso regionale che l’associazione terrà a Palermo l’11 ed il 12 novembre prossimi.

Grande attenzione è stata data alle tematiche della transizione ecologica e, quindi, alla complessità dei cambiamenti che la società dovrà affrontare per costruire percorsi resilienti all’incombente cambiamento climatico. Un momento a parte è stato dedicato al lago Pergusa che, per l’associazione, rappresenta una vertenza di carattere esemplare e di valore nazionale.

Presenti in rappresentanza del circolo ennese il presidente Franz Scavuzzo e la delegata valentina Di Natale oltre che diversi soci ai quali è stata demandata la faticosa organizzazione logistica della giornata. Presente anche Giuseppe Amato, dirigente regionale di Legambiente Sicilia.

