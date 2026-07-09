ARCHVIO DI STATO: 𝐎𝐋𝐓𝐑𝐄 𝐋𝐎 𝐙𝐎𝐋𝐅𝐎 – 𝐔𝐍𝐀 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐀 𝐑𝐈𝐂𝐂𝐀 𝐃𝐈 𝐑𝐈𝐒𝐎𝐑𝐒𝐄

𝐎𝐋𝐓𝐑𝐄 𝐋𝐎 𝐙𝐎𝐋𝐅𝐎 – 𝐔𝐍𝐀 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐀 𝐑𝐈𝐂𝐂𝐀 𝐃𝐈 𝐑𝐈𝐒𝐎𝐑𝐒𝐄

🙌Grazie alla segnalazione di Giosuè Mazzola, emerge una storia che ci riporta agli anni della nascita della Provincia di Enna, all’epoca ancora Castrogiovanni.

È il 1927 quando un imprenditore assorino si rivolge al nuovo Prefetto. La sua richiesta è il prolungamento della concessione di terreni comunali per l’estrazione di gesso e alabastro con l’obiettivo di ampliare un’attività nella quale crede profondamente.

🌍Convinto della qualità di queste risorse, l’imprenditore racconta di aver inviato campioni in tutta Italia, all’estero e persino in America. Una forte richiesta arrivò dal Brasile, dove in due anni furono esportate circa mille tonnellate di pietra.

Questa testimonianza ci restituisce l’immagine di un territorio che, accanto alla sua consolidata tradizione mineraria legata allo zolfo, ha voluto valorizzare anche altre risorse, guardando oltre i confini della Sicilia.

✨Oggi quel patrimonio è riconosciuto anche a livello internazionale: Assoro fa parte del 𝐑𝐨𝐜𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐞𝐫𝐞𝐫𝐞 𝐔𝐍𝐄𝐒𝐂𝐎 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐆𝐞𝐨𝐩𝐚𝐫𝐤, dove zolfo, gesso e altre straordinarie formazioni geologiche raccontano una storia che attraversa milioni di anni, dando forma a un vero e proprio paesaggio identitario che unisce la natura alla nostra storia.

C’è chi questo passato lo studia e lo conosce da sempre e chi lo scopre oggi per la prima volta. È proprio questo lo spirito della rubrica #100AnnidaEnnese: condividere le storie custodite dall’Archivio di Stato affinché la memoria diventi un patrimonio di tutti.

❤Conoscere il nostro territorio significa comprenderne il valore, esserne orgogliosi e contribuire a valorizzarlo.

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