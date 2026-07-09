Enna, Stefania Avola presenta “Sicilia d’inverno inedita e sentimentale” al Visitor Center di Pergusa
Enna, Stefania Avola presenta “Sicilia d’inverno inedita e sentimentale” al
Visitor Center di Pergusa
Sarà presentato giovedì 16 luglio, alle ore 19, al Visitor Center di Pergusa, il libro “Sicilia d’inverno
inedita e sentimentale. Sette mete vacanziere fuori stagione per viaggi dell’anima” di Stefania
Avola, pubblicato da Algra Editore.
L’iniziativa rientra in Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante
Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il
coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il
Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.
L’appuntamento del 16 luglio vede anche la collaborazione del Rocca di Cerere UNESCO Global
Geopark, di Legambiente, del Centro di educazione ambientale Von Humboldt e dell’Associazione
ex alunni del Liceo Classico Colajanni. A dialogare con l’autrice saranno Elisa Di Dio, Livia
Perricone e Loredana Trovato, docente dell’Università di Messina.
Il volume propone un viaggio in una Sicilia diversa da quella estiva, calda e affollata, ormai radicata
nell’immaginario collettivo. “Sicilia d’inverno” accompagna il lettore alla scoperta di un volto
dell’Isola meno conosciuto, da vivere fuori stagione.
Nei sette capitoli del libro, l’autrice percorre a piedi Taormina, Brucoli, Marzamemi, Portopalo,
Porto Empedocle, Racalmuto e Sciacca, costruendo un reportage narrativo che informa e, allo stesso
tempo, restituisce atmosfere, incontri e memorie.
Nel racconto di Stefania Avola, la geografia dei luoghi si intreccia con riferimenti letterari, memorie
familiari, dialoghi realmente avvenuti e piccole grandi storie di vita.
Stefania Avola, nata a Enna nel 1973, dopo la laurea in Filosofia insegna Lettere. Ha pubblicato vari
racconti in antologie per Algra Editore e L’Erudita. Nel 2020 è uscito il suo primo romanzo
“Assassine, il colore dell’innocenza”.
Ingresso libero.