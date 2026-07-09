Enna, Stefania Avola presenta “Sicilia d’inverno inedita e sentimentale” al

Visitor Center di Pergusa

Sarà presentato giovedì 16 luglio, alle ore 19, al Visitor Center di Pergusa, il libro “Sicilia d’inverno

inedita e sentimentale. Sette mete vacanziere fuori stagione per viaggi dell’anima” di Stefania

Avola, pubblicato da Algra Editore.

L’iniziativa rientra in Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante

Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il

coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il

Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

L’appuntamento del 16 luglio vede anche la collaborazione del Rocca di Cerere UNESCO Global

Geopark, di Legambiente, del Centro di educazione ambientale Von Humboldt e dell’Associazione

ex alunni del Liceo Classico Colajanni. A dialogare con l’autrice saranno Elisa Di Dio, Livia

Perricone e Loredana Trovato, docente dell’Università di Messina.

Il volume propone un viaggio in una Sicilia diversa da quella estiva, calda e affollata, ormai radicata

nell’immaginario collettivo. “Sicilia d’inverno” accompagna il lettore alla scoperta di un volto

dell’Isola meno conosciuto, da vivere fuori stagione.

Nei sette capitoli del libro, l’autrice percorre a piedi Taormina, Brucoli, Marzamemi, Portopalo,

Porto Empedocle, Racalmuto e Sciacca, costruendo un reportage narrativo che informa e, allo stesso

tempo, restituisce atmosfere, incontri e memorie.

Nel racconto di Stefania Avola, la geografia dei luoghi si intreccia con riferimenti letterari, memorie

familiari, dialoghi realmente avvenuti e piccole grandi storie di vita.

Stefania Avola, nata a Enna nel 1973, dopo la laurea in Filosofia insegna Lettere. Ha pubblicato vari

racconti in antologie per Algra Editore e L’Erudita. Nel 2020 è uscito il suo primo romanzo

“Assassine, il colore dell’innocenza”.

Ingresso libero.

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