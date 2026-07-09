Due importanti appuntamenti per il Cammino di San Giacomo in Sicilia

Due appuntamenti da non perdere per chi ama il Cammino di San Giacomo in Sicilia!

📍 Oggi alle ore 20.00, presso la Chiesa di San Giacomo a Caltagirone, presenteremo la guida “Il Cammino di San Giacomo in Sicilia”: un’occasione per raccontare un itinerario che unisce spiritualità, storia, natura e tradizioni.

📺 Sabato alle ore 12.20 su RAI 1, appuntamento con Linea Verde Sentieri: Lino Zani e Giulia Capocchi accompagneranno i telespettatori alla scoperta del Cammino di San Giacomo in Sicilia, mostrando i luoghi, i paesaggi e l’anima di questo straordinario percorso.

Vi aspettiamo questa sera a Caltagirone e, sabato, davanti alla TV per continuare insieme questo viaggio nel cuore della Sicilia.

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