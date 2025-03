“Ant3prima”, al Teatro Agricantus la stand up comedy di Vincenzo Comunale, star di Zelig e del web

Mercoledì 19 marzo, il teatro palermitano ospita l’unica data siciliana del tour nazionale del nuovo spettacolo del comico e autore televisivo napoletano. Con un linguaggio diretto e una grande capacità di osservazione, Comunale riesce a raccontare la realtà con leggerezza e profondità. Una produzione Fullheads Comedy e Becomedy Uk, con l’organizzazione locale in Sicilia di Tramp Management

Teatro Agricantus, via XX Settembre 82a – Palermo

Mercoledì 19 marzo, h 21, € 18

www.agricantus.cloud

https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

Arriva mercoledì 19 marzo, alle ore 21, al Teatro Agricantus di Palermo, l’Ant3prima Live tour 2025 dello stand up comedian e autore televisivo napoletano Vincenzo Comunale. Il tour nazionale dello spettacolo è prodotto da Fullheads Comedy, in collaborazione con Becomedy Uk, e vede l’organizzazione locale in Sicilia di Tramp Management dei fratelli Nino e Roberto Bonanno.

Comunale, una delle voci più fresche e talentuose della comicità italiana, è pronto a conquistare il pubblico di Palermo con il suo spettacolo di stand-up comedy “Ant3prima”. L’attore partenopeo porta in scena la sua comicità spontanea e ironica, capace di trasformare storie locali in racconti universali. Battezzato dal palco di Zelig e ormai presenza fissa nel prime time di Canale 5, Comunale si è affermato come una delle figure più originali del panorama comico nazionale. La sua comicità, poliedrica e autentica, sa parlare al cuore del pubblico, superando confini geografici e culturali. Con un linguaggio diretto e una grande capacità di osservazione, Comunale riesce a raccontare la realtà con leggerezza e profondità, conquistando sia il pubblico napoletano che quello nazionale.

Lo scorso anno il comico campano ha messo uno dopo l’altro una serie di successi con gli spettacoli “Inoltrato molte volte” e “A ruota libera”, e ha consolidato la sua fama anche come attore teatrale, partecipando al progetto “A pane e Troisi”, diretto e scritto da Anna Pavignano, storica collaboratrice di Massimo Troisi. Ma non è solo sul palco che Comunale sta facendo parlare di sé. Con milioni di visualizzazioni sui social media, i suoi video e le sue improvvisazioni col pubblico lo hanno trasformato in un vero e proprio fenomeno virale, che coniuga la tradizione comica napoletana con i linguaggi moderni.

“Ant3prima” è uno spettacolo ricco di risate, riflessioni e momenti di pura comicità, in cui Comunale mette in luce il suo talento nel raccontare la vita quotidiana con ironia e spontaneità. Un’occasione da non perdere per chi vuole vivere una serata all’insegna del divertimento intelligente. Comunale dà voce alla sua generazione (29 anni, a metà tra millennials e generazione Z) e la sua città (ironizza e ribalda gli stereotipi su Napoli, ma rifuggendo sempre dalla retorica). Lo spettatore è coinvolto, non per essere preso in giro, ma per essere parte attiva dello show: le risposte del pubblico diventano motore narrativo dello spettacolo stesso grazie ai frequenti momenti di improvvisazione. Comunale: «Ormai mi sono rassegnato all’idea che ogni serata è diversa, e soprattutto inizio il tour con uno spettacolo e poi, a furia di fare modifiche e inserire nuovi pezzi in corso d’opera, alla fine, nelle ultime date, lo spettacolo è diventato un altro. Tra pezzi scritti per l’occasione e le improvvisazioni, ogni serata è un’anteprima di un potenziale nuovo show».

Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana -Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dal Mic – Ministero della Cultura.

INFORMAZIONI

Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636

Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00

Biglietteria on line: www.agricantus.cloud https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

Biglietti: intero € 18; promo ingresso duo € 30 (€ 15 euro ciascuno).

Visite: 39