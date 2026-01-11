ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO

LEONFORTE – PARANÀ (Argentina)

Cara Sindaco di Paranà Dott.ssa Rosario Margarita Romero, Cari cittadini di Paranà tutti e originari di Leonforte, in particolare, il giorno 11 gennaio 2026 ricorre il 35^ anniversario del nostro gemellaggio.

A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza di Leonforte, desidero inviarvi il mio più caloroso saluto.

Nel 35^ anniversario del primo incontro, Il legame che unisce le nostre due comunità non è solo un atto formale sancito dal nostro gemellaggio, ma un ponte vivo fatto di scambi, valori condivisi e reciproca stima e affetto per i nostri concittadini leonfortesi che anni fa partirono per Paranà.

In un mondo che corre veloce, riscoprire le radici della propria popolazione e tra territori diversi ma vicini nello spirito è per noi motivo di grande orgoglio.

Guardando al futuro, siamo entusiasti di continuare a coltivare i progetti avviati, siano essi legati alla cultura, alla promozione delle nostre tradizioni o a progetti di scambio tra le nostre comunità.

Crediamo fermamente che il confronto tra le nostre comunità sia una risorsa preziosa per affrontare insieme le sfide di questo 2026.

Sperando di potervi accogliere presto nella nostra terra per celebrare nuovamente la nostra amicizia, rinnovo a Lei, ai Suoi collaboratori e a tutti i cittadini e ai leonfortesi residenti a Paranà i miei più sentiti auguri di prosperità.

Con stima e amicizia,

Piero Livolsi

Sindaco di Leonforte

Advertisement

Advertisement

Visite: 104