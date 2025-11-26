Anief sulla Conferenza Regionale sul Dimensionamento Scolastico 2026- 2027

Conferenza Regionale sul Dimensionamento Scolastico 2026-

2027

Si è svolta ieri presso l’Assessorato regionale all’Istruzione, alla presenza delle OOSS del

comparto scuola, la Conferenza Regionale sul Dimensionamento della rete scolastica per

l’anno 2026-2027. Presenti per ANIEF Fabio Ingraiti ed Emanuele Panebianco della

segreteria regionale Sicilia.

Risulta confermata complessivamente la volontà di non procedere con nuovi tagli alle

istituzioni scolastiche siciliane per il prossimo a.s. prendendo atto delle volontà emerse

nelle conferenze provinciali; per la provincia di Messina si segnala l’istituzione di un

Omnicomprensivo nel comune di Mistretta e per la provincia di Ragusa una variazione di

un plesso tra due istituti comprensivi di Vittoria.

Lo stesso non può dirsi per la provincia di Enna dove, ancora una volta, l’Assessore

regionale Girolamo Turano ha riproposto l’accorpamento tra l’Istituto “Farinato” e il

“Colajanni”, nonostante le due sentenze negative – prima del TAR e poi del CGA Sicilia –

che avevano già bocciato il precedente tentativo di accorpamento.

Si tratta dell’ennesima decisione inspiegabile e scellerata, che continua a penalizzare

gravemente la già martoriata città di Enna, ignorando le reali esigenze del territorio e le

chiare indicazioni della giustizia amministrativa.

Nel suo intervento il prof. Ingraiti ha ribadito con fermezza la netta contrarietà dell’ANIEF

al dimensionamento, confortato dalla posizione di quasi tutti gli altri sindacati, tranne unoP.zza Don Bosco n.1/b – 90143 Palermo mail sn.urs@anief.net Pec sn.urs@pec.anief.net

tel. 091.7098360 fax + 39 0915640995

che ha votato in modo favorevole e confermando la totale opposizione alla decisione

assunta dall’assessore Turano.

La comunità ennese, già duramente colpita da scelte che compromettono la presenza e la

qualità dei propri presidi scolastici, merita rispetto e decisioni fondate su trasparenza,

legalità e tutela del territorio.

“Le norme sul dimensionamento volute dal PNRR devono essere immediatamente riviste.

Non è accettabile che l’unico parametro di riferimento sia il dato della popolazione

scolastica residente nella regione perché questo dato, a causa anche della denatalità e della

ripresa della emigrazione di intere famiglie verso il nord, rischia di ridurre drasticamente il

numero delle istituzioni scolastiche autonome già pesantemente colpite né tiene conto della

specifiche realtà territoriali della Sicilia quali le aree montane e le piccole isole “ ha

dichiarato il presidente regionale ANIEF Sicilia Giovanni Portuesi.

“Auspico che l’Assessore Turano, il cui partito di riferimento è al Governo nazionale, faccia

le adeguate pressioni affinchè la politica nazionale si accorga di questo obbrobio e provveda

a rivedere i criteri da adottare per il prossimo dimensionamento ripristinando le decine e

decine di istituzioni scolastiche perdute in questi anni” ha concluso Portuesi.

Advertisement

Visite: 115