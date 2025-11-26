Storie correlate

pian del lago

Cgil e Cisl sulla vertenza degli operatori di Officine del Cpa di Pian Del Lago a Caltanissetta

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Accorpamento Liceo Scientifico Farinato e IIS Colajanni: la Regione va avanti su questa strada: per Cgil Cgil e Uil la protesta continua

Riccardo Novembre 26, 2025 0

FAISA CISAL SICILIA IN IV COMMISSIONE: “ESPOSTO IL QUADRO COMPLETO DELLE CRITICITÀ DEL TPL. ORA SERVONO RISPOSTE CONCRETE E TEMPI CERTI.”

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Ultime notizie

pian del lago

Cgil e Cisl sulla vertenza degli operatori di Officine del Cpa di Pian Del Lago a Caltanissetta

Riccardo Novembre 26, 2025 0
Foto Anief

Anief sulla Conferenza Regionale sul Dimensionamento Scolastico 2026- 2027

Riccardo Novembre 26, 2025 0

CONFSALUTE SICILIA: “QUESTA MATTINA LA PROTESTA A PALERMO DELLA SPECIALISTICA CONVENZIONATA REGIONALE.

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Safina (PD): “La Regione scarica il caos idrico sui cittadini. Manovra irresponsabile”

Riccardo Novembre 26, 2025 0