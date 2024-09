Anche il ministro dello Sport Abodi alla Festa della Salute iCARE di Viareggio

Domani, alle 18, il sindaco Del Ghingaro apre i lavori. Tra i rappresentanti delle istituzioni attesi a Viareggio, anche il viceministro Bellucci e il presidente della Regione Giani

Viareggio, 19 settembre 2024 – A Viareggio è tutto pronto. Domani, alle 18, si inaugura la Festa del Paziente iCARE. Un evento promosso con il contributo del Comune e organizzato in collaborazione con Motore Sanità che riunisce associazioni di pazienti da tutto il Paese, rappresentando una occasione unica per dialogare sullo stato della Sanità in Italia. Durante i tre giorni di convegni, attività e screening gratuiti offerti sul lungomare, la città della Versilia accoglierà esperti, stakeholder del settore sanitario e rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali. Oltre al sindaco, Giorgio Del Ghingaro, che farà gli onori di casa, sono attesi in Versilia il ministro dello Sport, Andrea Abodi, il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, il sottosegretario con delega all’Innovazione, Alessio Butti, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: porre il paziente al centro del dibattito, analizzando l’attuale sistema sanitario, individuandone i punti di forza e le criticità per tracciare un percorso di miglioramento. E in questo senso, la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è fondamentale per raccogliere, e poi tradurre in azioni concrete, gli spunti che emergeranno dai lavori e disegnare un Sistema Sanitario che metta davvero il paziente al centro.

Il programma

“La Centralità del paziente” è anche il titolo della prima giornata al Principino, che ospiterà convegni e tavole rotonde. Ad aprire i lavori (qui il programma completo), alle 18 di domani, 20 settembre, Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Giorgio Del Ghingaro, Sindaco di Viareggio, Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana, Simone Bezzini, Assessore alla Sanità, Regione Toscana. Il sottosegretario Butti aprirà la seconda giornata, sabato 21 settembre, alle 9.30, analizzando “l’apporto vincente della tecnologia nella trasformazione del Servizio Sanitario Nazionale”. Alle 11, si parla di “sport come benessere mentale e psico-fisico” con l’intervento del ministro Abodi, seguito, alle 11.30, da quello del Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci. Alle 12.15, Francesco Saverio Mennini, Capo del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute, partecipa al “Laboratorio di idee sulla salute mentale”. Alle 15, parola alle associazioni dei pazienti, con un confronto tra punti di forza e criticità, mentre alle 17 il focus si sposta su “iCARE, prendersi cura dei cittadini ogni giorno”. Domenica 22, alle 10, si parte con “Il Paziente al Centro: tra Innovazione Digitale e Ospedale Virtuale”. E i pazienti tornano protagonisti alle 10.30 con la presentazione della “carta dei diritti delle persone con patologia”.

Gli screening gratuiti e la Coppa Italia della Nazionale Medici

All’esterno del Principino, sul lungomare, da domani a domenica, saranno allestiti oltre 40 stand che ospiteranno 55 associazioni, con rappresentanti a livello territoriale, regionale e nazionale. Queste realtà metteranno a disposizione una ricca “Offerta Salute” ai cittadini, attraverso screening gratuiti, consulenze specialistiche e momenti di prevenzione.

Proseguono, intanto, le sfide tra le 11 squadre che partecipano alla Coppa Italia di calcio della Nazionale Medici, che si svolgono al “Luciano Martini” e presso il complesso sportivo “Marco Polo”, che sarà teatro della finale per il primo e secondo posto, che si giocherà domenica 22 settembre alle ore 10.

La Festa della Salute iCARE è organizzata in media partnership con QN Quotidiano Nazionale, La Nazione, Askanews, One Health, Mondosanità, Eurocomunicazione.

