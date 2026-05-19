ANCE Enna e Sicindustria: sette priorità per la città del futuro

Le associazioni di categoria consegnano il loro contributo programmatico alla città in vista delle elezioni

amministrative

Enna, 18 Maggio 2026. ANCE Enna e Sicindustria presentano un documento programmatico congiunto

destinato alla futura Amministrazione Comunale. Sette punti strategici per trasformare Enna in una città

più sostenibile, attrattiva e produttiva, con proposte concrete e finanziabili.

Per la prima volta ANCE Enna e Sicindustria si presentano unite con un unico contributo programmatico. La

scelta non è casuale: costruzioni e industria condividono le stesse sfide — manodopera qualificata,

burocrazia, infrastrutture — e le stesse opportunità legate ai fondi europei della nuova programmazione

2021–2027. Un territorio che parla con una voce sola è un territorio più forte.

Tra le priorità condivise spicca il tema delle infrastrutture urbane: strade, servizi a, illuminazione pubblica e

mobilità sono il volto quotidiano di una città e il presupposto per qualsiasi sviluppo economico e turistico.

Senza investimenti pubblici programmati e una capacità di spesa dei fondi europei finalmente all’altezza,

ogni altra visione rischia di restare sulla carta.

Il documento integrale, con le proposte operative dettagliate per ciascuno dei sette assi, è stato inviato ai

candidati a Sindaco ed disponibile su richiesta presso gli uffici delle rispettive associazioni.

Le sette priorità strategiche

1. Rigenerazione Urbana Diffusa

Interventi capillari sul patrimonio edilizio esistente, anche di piccola scala, con percorsi autorizzativi

semplificati e sportello unico dedicato.

2. Enna Città nZEB

Piano Energetico Comunale, Comunità Energetiche Rinnovabili e aggiornamento del Regolamento

Edilizio per portare la città agli standard europei di quasi-zero energia.

3. Qualità Urbana e Comunità

Urbanistica partecipata, Piano dei Servizi di Quartiere e percorsi ciclopedonali per costruire comunità

coese nei rioni di Enna.

4. Valorizzazione dell’Università Kore

Protocollo strutturale Comune–Kore, residenze universitarie nel centro storico e Osservatorio

Economico per mettere l’ateneo al servizio dello sviluppo locale.

5. Potenziamento del Area Industriale di Dittaino

ZES Unica Mezzogiorno, connettività in fibra e 5G, piattaforma logistica e polo per l’economia circolare

per rilanciare l’area produttiva.

6. Sviluppo del Turismo

Piano Strategico del Turismo, Distretto Turistico Integrato e valorizzazione dell’offerta esperienziale

per tradurre il patrimonio ennese in flussi turistici reali.

7. Viabilità Urbana e Investimenti Pubblici

Piano Urbano Mobilità Sostenibile, rifacimento del manto stradale, illuminazione LED, reti idriche e

fognarie, parcheggi di interscambio e un piano pluriennale di investimenti per ammodernare le

infrastrutture della città.

“Come costruttori, sappiamo che rigenerare una città non significa solo erigere nuovi edifici: significa

ricostruire tessuto sociale, efficienza energetica e qualità della vita. Strade sicure, reti efficienti e spazi

pubblici dignitosi sono la base su cui si costruisce tutto il resto. Siamo pronti a lavorare fianco a fianco con

la nuova Amministrazione per fare di Enna una città più bella, sicura e sostenibile.”

—Vincenzo Talio, Presidente ANCE Enna

“Il mondo produttivo ennese ha bisogno di infrastrutture, connettività e semplificazione. Strade dissestate,

sottoservizi obsoleti e cantieri disorganizzati scoraggiano gli investitori e pesano sulle imprese ogni giorno.

Il Dittaino può diventare un polo di eccellenza industriale nel cuore della Sicilia: chiediamo

un’Amministrazione Comunale che faccia la sua parte con una visione chiara e investimenti programmati.”

— Luigi Rizzolo, Presidente Sicindustria

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