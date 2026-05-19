ANCE Enna e Sicindustria: sette priorità per la città del futuro
ANCE Enna e Sicindustria: sette priorità per la città del futuro
Le associazioni di categoria consegnano il loro contributo programmatico alla città in vista delle elezioni
amministrative
Enna, 18 Maggio 2026. ANCE Enna e Sicindustria presentano un documento programmatico congiunto
destinato alla futura Amministrazione Comunale. Sette punti strategici per trasformare Enna in una città
più sostenibile, attrattiva e produttiva, con proposte concrete e finanziabili.
Per la prima volta ANCE Enna e Sicindustria si presentano unite con un unico contributo programmatico. La
scelta non è casuale: costruzioni e industria condividono le stesse sfide — manodopera qualificata,
burocrazia, infrastrutture — e le stesse opportunità legate ai fondi europei della nuova programmazione
2021–2027. Un territorio che parla con una voce sola è un territorio più forte.
Tra le priorità condivise spicca il tema delle infrastrutture urbane: strade, servizi a, illuminazione pubblica e
mobilità sono il volto quotidiano di una città e il presupposto per qualsiasi sviluppo economico e turistico.
Senza investimenti pubblici programmati e una capacità di spesa dei fondi europei finalmente all’altezza,
ogni altra visione rischia di restare sulla carta.
Il documento integrale, con le proposte operative dettagliate per ciascuno dei sette assi, è stato inviato ai
candidati a Sindaco ed disponibile su richiesta presso gli uffici delle rispettive associazioni.
Le sette priorità strategiche
1. Rigenerazione Urbana Diffusa
Interventi capillari sul patrimonio edilizio esistente, anche di piccola scala, con percorsi autorizzativi
semplificati e sportello unico dedicato.
2. Enna Città nZEB
Piano Energetico Comunale, Comunità Energetiche Rinnovabili e aggiornamento del Regolamento
Edilizio per portare la città agli standard europei di quasi-zero energia.
3. Qualità Urbana e Comunità
Urbanistica partecipata, Piano dei Servizi di Quartiere e percorsi ciclopedonali per costruire comunità
coese nei rioni di Enna.
4. Valorizzazione dell’Università Kore
Protocollo strutturale Comune–Kore, residenze universitarie nel centro storico e Osservatorio
Economico per mettere l’ateneo al servizio dello sviluppo locale.
5. Potenziamento del Area Industriale di Dittaino
ZES Unica Mezzogiorno, connettività in fibra e 5G, piattaforma logistica e polo per l’economia circolare
per rilanciare l’area produttiva.
6. Sviluppo del Turismo
Piano Strategico del Turismo, Distretto Turistico Integrato e valorizzazione dell’offerta esperienziale
per tradurre il patrimonio ennese in flussi turistici reali.
7. Viabilità Urbana e Investimenti Pubblici
Piano Urbano Mobilità Sostenibile, rifacimento del manto stradale, illuminazione LED, reti idriche e
fognarie, parcheggi di interscambio e un piano pluriennale di investimenti per ammodernare le
infrastrutture della città.
“Come costruttori, sappiamo che rigenerare una città non significa solo erigere nuovi edifici: significa
ricostruire tessuto sociale, efficienza energetica e qualità della vita. Strade sicure, reti efficienti e spazi
pubblici dignitosi sono la base su cui si costruisce tutto il resto. Siamo pronti a lavorare fianco a fianco con
la nuova Amministrazione per fare di Enna una città più bella, sicura e sostenibile.”
—Vincenzo Talio, Presidente ANCE Enna
“Il mondo produttivo ennese ha bisogno di infrastrutture, connettività e semplificazione. Strade dissestate,
sottoservizi obsoleti e cantieri disorganizzati scoraggiano gli investitori e pesano sulle imprese ogni giorno.
Il Dittaino può diventare un polo di eccellenza industriale nel cuore della Sicilia: chiediamo
un’Amministrazione Comunale che faccia la sua parte con una visione chiara e investimenti programmati.”
— Luigi Rizzolo, Presidente Sicindustria