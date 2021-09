Amministrative. Adrano: Centrosinistra e M5S presentano candidato Vincenzo Calambrogio

Domani alle 9:30 conferenza stampa con Barbagallo e Giarrusso

Palermo, 1 settembre 2021 – Si terrà domani, giovedì 2 settembre, alle ore 9:30 in piazza Mercato (ex Pescheria) adAdrano, la conferenza stampa per l’ufficializzazione del candidato sindaco ad Adrano, Vincenzo Calambrogio, con il sostegno del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di forze civiche locali.

Lo schema, già attuato a Termini Imerese e a Caltagirone, viene dunque proposto anche ad Adrano dall’unione di intenti del segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo e dell’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Dino Giarrusso.

Alla conferenza stampa parteciperanno oltre allo stesso Calambrogio, al segretario regionale PD Anthony Barbagallo e all’eurodeputato del M5S Dino Giarrusso, anche Salvatore Sidoti della lista civica “Azione Civica”, Pina Pellegriti della lista Adrano Dinamica Bene Comune e Pierpaolo Montalto segretario provinciale di sinistra italiana.

Presenti inoltre il capolista del M5S Adrano Vittorio Santangelo, la senatrice Nunzia Catalfo, il segretario del circolo PD di Adrano Ermanno Vitale e Angelo Villari, segretario della Federazione provinciale PD di Catania.

Vincenzo Calambrogio, 66 anni, componente della direzione regionale del PD, professore in pensione, è un volto noto ad Adrano. Nel 2014 è stato assessore comunale, in precedenza è stato anche consigliere comunale e presidente del consiglio comunale.

