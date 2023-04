Alunni del Liceo Farinato di Enna a Roma per una simulazione parlamentare

Direttamente dalle parole di Saverio Pagliaro e Manuel Moschetti, alunni della seconda classe del nostro istituto, di ritorno dalla esperienza di simulazione parlamentare a Roma:“Crediamo sia stata una delle più belle esperienze mai fatte durante il nostro percorso scolastico, poiché non solo ci ha fatto capire l’importanza di un sistema politico basato sulla democrazia , ma ci ha permesso anche di sviluppare una serie di capacità fondamentali per poter progredire sia a livello umano che formativo. Abbiamo imparato a gestire meglio le nostre emozioni nel parlare in pubblico, e soprattutto, durante le simulazioni effettuate, abbiamo capito quanto sia importante difendere sempre e con fermezza le proprie idee, aprendosi agli altri e accettando le loro critiche costruttive”

“Durante le prime due giornate di SNAP, abbiamo simulato il lavoro del parlamento italiano nella VII Commissione – Cultura, scienza e istruzione – scrivendo una proposta di legge, intitolata “Disposizioni per il contrasto al Bullismo ed al Cyberbullismo” tramite l’adozione di un testo unificato.

Durante il terzo giorno di simulazione, ogni gruppo parlamentare, compreso il nostro – Libertà e Democrazia – ha presentato nella seduta plenaria della Camera tutti gli emendamenti che riteneva necessari per migliorare il testo di legge da porre in votazione.

A seguito della approvazione definitiva della legge si è tenuta la cerimonia di chiusura, nella quale lo staff ha conferito a uno di noi, cioè a Saverio Carlo Pagliaro, la “menzione di onore” per essersi distinto durante il lavoro di simulazione di SNAP.”

