Altra luce di ottimismo di accende a Enna: quella del New Piccadilly Lounge Bar

Ancora imprenditori che credono che la loro città possa avere un futuro. Da alcuni giorni infatti la zona turistica della città per antonomasia ovvero quella di Lombardia, si è arricchita di una nuova luce di ottimismo. Ha infatti aperto i battenti il nuovo locale New Piccadilly Longue Bar, riprendendo così il none di uno storico locale degli anni 70. Dalla Redazione di Ennapress un grosso in bocca al lupo a quest’altro coraggioso imprenditore.

Visite: 463