Allerta meteo. Atteso un forte peggioramento nel pomeriggio con venti oltre i 90 chilometri orari

Si raccomanda di non uscire da casa se non per situazioni strettamente necessarie

Il ciclone Harry è approdato da ieri in Sicilia e non ha risparmiato la provincia di Enna. La sua forza naturale fa paura e lo farà ancora di più nelle prossime ore. Dai dati in possesso dal Dipartimento regionale della Protezione civile nel pomeriggio il vento soffierà ancora più forte, superando in provincia di Enna anche i novanta chilometri orari, costituendo così un grave pericolo per l’incolumità dei cittadini. Per questa ragione il GPSE, Gruppo per il Superamento dell’Emergenza del Libero consorzio Comunale di Enna, si unisce agli appelli formulati dai Sindaci di evitare il meno possibile gli spostamenti e di rimanere a casa. La situazione dovrebbe attenuarsi solo nella tarda serata di oggi anche se la situazione rimarrà sotto grande osservazione anche per la giornata di domani. Intanto le squadre dei tecnici dell’Ente, coordinati dai dirigenti, gli ingegneri Daniela Lumera e Gaetano Alvano sono ininterrottamente a lavoro da ieri sera alle 19, per perlustrare la rete viaria provinciale. Diversi gli interventi del personale stradale durante la notte per rimuovere sassi caduti nelle carreggiate e diversi alberi riversi. E’ stato chiuso al transito un tratto della Sp 103, l’anello stradale che circonda il lago di Pergusa, per la presenza di un albero pericolante, senza inibire l’accesso alle abitazioni. I vigili hanno differito l’intervento perchè le attuali condizioni non lo consentono in sicurezza. Al momento non si registrano danni gravi e la situazione è sotto controllo. La sala operativa è attiva per segnalare qualsiasi problema legato all’emergenza meteo si può chiamare ai numeri 093523201 oppure 0935504936.

