Alla Modena 100 Ore Fratti e Romano protagonisti di spicco

Squadra Corse Angelo Caffi si esalta con la vittoria di Classe GTP11 dell’equipaggio che l’ha rappresentata partecipando alla prestigiosa e avvincente competizione al volante della Porsche 904.

Modena 7 ottobre 2022. Si conclude in maniera entusiasmante per Squadra Corse Angelo Caffi l’avvincente e prestigiosa Cento Ore di Modena. È stato un trionfo, infatti, per l’equipaggio composto dall’esperto pilota Maurizio Fratti e dell’abile navigatrice Carlotta Romano, che hanno dato prova, tappa dopo tappa, di grande feeling con la storica Porsche 904 del 1965.

Un crescendo di emozioni nel corso della competizione che da Milano Marittima si è spinta fino nelle Marche e le coste Adriatiche, per poi toccare il Casentino e la Toscana. Una gara caratterizzata anche da grandi prove di velocità nei due autodromi Nazionali del Misano World Circuit Marco Simoncelli e del Mugello Circuit.

Una manifestazione sportiva, oltre che estremamente affascinante e di rilievo, impegnativa ma sempre ricca di adrenalina e che ha permesso al sempre tenace Maurizio Fratti e all’attenta Carlotta Romano di dare prova di grande caparbietà e bravura. Doti con le quali hanno ottenuto l’eccellente e meritata vittoria di Classe GTP11 Periodo F.

Dopo aver guadagnato il 28° posto assoluto e il 10° di Gruppo, al termine della prima tappa, l’equipaggio del team bresciano è riuscito a concludere in maniera straordinaria l’intesa competizione partita il 2 ottobre da Milano Marittima e terminata il 6 ottobre al Mugello Circuit. Nella tappa conclusiva, nonostante qualche bagarre nel GP2 del Mugello, l’equipaggio si è confermato al top terminando l’intera gara al 15° posto assoluto, 4° di Gruppo e trionfo di Classe.

“È andato tutto bene, ci siamo divertiti molto, abbiamo aumentato il feeling con la macchina prova dopo prova e siamo riusciti a fare bene – ha rivelato, emozionata ed entusiasta, Carlotta Romano – siamo contenti del risultato molto sudato! Come sempre grazie alla Squadra Corse Angelo Caffi, a Maurizio Fratti e soprattutto ad Autorlando Sport per il gioiellino di macchina e l’assistenza impeccabile!”

