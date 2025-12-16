Al Villaggio Bizantino di Calascibetta piantati degli alberi
Settimana scorsa abbiamo trascorso bellissimi momenti con l’associazione Pianta Un Albero che da diciassette anni pianta alberi, ogni anno, in un comune diverso della Sicilia nel giorno dell’Immacolata. Quest’anno è stata la volta di Calascibetta, del Villaggio bizantino in particolare, dove Alessio, Nando e gli altri piccoli del gruppo hanno messo a dimora lecci e roverelle donate dall’assessore Daniele La Paglia, che vanno ad aggiungersi a tutta quella flora spontanea che sta facendosi largo, seppur con fatica, tra pini ed eucalipti, e di cui noi abbiamo tanta cura.
Una splendida mattinata per parlare di archeologia e natura di questi luoghi e un’iniziativa bellissima per raccontare alle nuove generazioni di quanto l’uomo può fare per sostenere la natura e ricordarlo a noi stessi con una piccola ma emblematica azione come questa 🌳
Quando si incontrano genitori così, poi, si coltiva sempre un po’ di speranza in più per il futuro 💚
Pagina Facebook Hisn Al Giran