Al via progetto Tornano i Bastimenti

Nell’ambito dell’iniziativa “Il Turismo delle Radici”, promossa per il 2024 dal Ministero degli Affari Esteri, il direttore artistico Angelo Butera ha annunciato oggi, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, e a dei rappresentanti dei alcuni Comuni siciliani, il progetto “Tornano i Bastimenti”, una serie di eventi di teatro, musica, cinema e mostre, con l’obiettivo di creare rete tra i Comuni, di condividere le risorse, al fine di proporre un’offerta culturale concreta ai turisti che decidono di visitare la Sicilia.

Per “Tornano i Bastimenti” (una manifestazione che già nel 1985 e negli anni a seguire si occupò di turismo di ritorno sia a New York che Detroit), Angelo Butera ha in programma diverse idee per incentivare le migliaia di giovani di terza e quarta generazione a visitare i luoghi di origine della propria famiglia. La Sicilia è anche famosa per aver dato i natali ad illustri personaggi della cultura, della musica, dello spettacolo e dello sport, alcuni dei quali sono i protagonisti del calendario presentato oggi.

“Turismo delle Radici”, infatti, è un’iniziativa volta a favorire la conoscenza della storia familiare e della cultura d’origine degli italiani residenti all’estero e degli italo-discendenti che sono stimati in un bacino di utenza che sfiora gli 80 milioni di persone.

Una delle tante iniziative sarà l’esposizione della Mostra sull’emigrazione di fine ‘800 curata dal Prof. Marcello Saja che sarà esposta a palazzo Daumale a Terrasini nel prossimo mese di luglio, ma nelle prossime settimane verranno messi sul tavolo una serie di progetti che andranno a comporre la proposta artico-culturale del progetto “Tornano i Bastimenti”.

