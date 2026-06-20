AL VIA LA SAGRA DEL NOCATTOLO: NICOSIA IN CORSA PER IL GUINNESS WORLD RECORD

Oggi e domani la città dei 24 baroni celebra il suo dolce tipico con prove generali, sfilate di auto d’epoca, sfide a tempo e il tentativo ufficiale di battere il record mondiale della tavolata di biscotti più lunga del pianeta.

NICOSIA (EN), 20 GIUGNO 2026 – Prende il via questo pomeriggio a Nicosia la tanto attesa Sagra del Nocattolo, l’evento culinario e culturale che celebra il dolce tradizionale a base di pasta frolla, mandorle e cannella. L’edizione di quest’anno si preannuncia storica: la comunità locale tenterà infatti di iscrivere il Nocattolo nel prestigioso libro dei Guinness World Records, puntando a conquistare il primato per la “tavolata di biscotti più lunga del mondo”.

L’appuntamento con la storia inizierà oggi pomeriggio, sabato 20 giugno, alle ore 17:45. Subito dopo l’inaugurazione, il centro storico farà da cornice a una cruciale prova generale a porte aperte valida per il Guinness. Protagonisti speciali di questo primo test saranno 50 partecipanti d’eccezione: gli equipaggi del raduno di auto d’epoca organizzato dall’Associazione Veicoli Storici di Nicosia, che uniranno il fascino dei motori storici alla promozione dell’eccellenza gastronomica locale.

Il momento clou dell’intera manifestazione è fissato per domani, domenica 21 giugno, alle ore 12:00 in punto. Maestri pasticceri, volontari e cittadini si uniranno per dare vita all’impresa: un’immensa tavolata che verrà allestita lungo tutta la centralissima via Fratelli Testa. Migliaia di Nocattoli verranno disposti uno accanto all’altro per formare una linea ininterrotta, con l’obiettivo di superare il record mondiale attualmente detenuto dal Canada.

La festa continuerà nel pomeriggio di domenica con una serie di avvincenti sfide a tempo, sia individuali che collettive. Cittadini, appassionati e squadre locali si sfideranno in diretta in una gara di velocità e precisione che metterà alla prova l’abilità nella preparazione e nella decorazione del Nocattolo perfetto, regalando momenti di grande intrattenimento e adrenalina per il pubblico di tutte le età.

L’Amministrazione Comunale e il comitato organizzatore invitano i giornalisti, i blogger, i turisti e tutti i golosi della Sicilia a partecipare a una due giorni unica, dove la grande tradizione dolciaria nicosiana incontra lo spirito di una sfida di portata globale.

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