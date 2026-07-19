Al via a Erice la 58a Sessione degli International Seminars on Planetary

Emergencies. Scienza, dialogo e cooperazione internazionale nel segno

dell’eredità del Prof. Antonino Zichichi

Erice – Ha preso il via a Erice la 58a Sessione degli International Seminars on Planetary

Emergencies, il prestigioso appuntamento internazionale promosso dalla Fondazione Ettore

Majorana e Centro di Cultura Scientifica, che riunisce scienziati, rappresentanti delle istituzioni

ed esperti provenienti da tutto il mondo per confrontarsi sulle grandi sfide globali.

La Sessione, presieduta dai Co-Chairman Fabrizio Zichichi e Cristian Galbiati, si svolge per la

prima volta dopo la scomparsa del professor Antonino Zichichi, creatore della Fondazione e

ideatore dei Seminari, raccogliendone l’eredità scientifica e culturale.

In apertura è stata proiettata un’intervista al professor Antonino Zichichi, del 1991, nonostante sia

stata fatta più di 30 anni fa, è di grande attualità e ripercorre i temi centrali del suo pensiero: il ruolo

della scienza, la responsabilità dell’uomo e il futuro del pianeta.

«Fare scienza significa cercare di scoprire come è fatto il mondo e non può che essere un fatto

positivo», affermava Zichichi, ricordando che la scelta tra «utensili di pace e ordigni di guerra» non

appartiene alla scienza, ma alla responsabilità dell’uomo. Un messaggio che culmina nell’immagine

della Terra come una «splendida navicella spaziale», della quale l’intera umanità è chiamata a

prendersi cura.

Nel videomessaggio, il Ministro dell’Università e della Ricerca On. Anna Maria Bernini ha

richiamato l’eredità di Antonino Zichichi, evidenziando come la complessità delle sfide globali

possa essere affrontata soltanto investendo nella conoscenza e in un sistema pubblico della ricerca

forte e autorevole. «Erice continua a rappresentare un modello internazionale di dialogo scientifico,

dove la ricerca diventa uno strumento di cooperazione e di pace».

Successivamente il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica On. Gilberto Pichetto

Fratin ha sottolineato il ruolo strategico della ricerca scientifica nell’affrontare le grandi emergenze

globali. «Il cambiamento climatico impone nuove soluzioni di adattamento, sicurezza e

prevenzione. L’intelligenza artificiale, il supercalcolo e l’innovazione, se guidati dalle evidenze

scientifiche e posti al servizio della persona e dell’ambiente, rappresentano strumenti fondamentali

per costruire un futuro sostenibile».

Prima della cerimonia inaugurale si sono svolti i Permanent Monitoring Panels, tradizionali

gruppi di lavoro interdisciplinari dedicati alle principali emergenze del pianeta. Tra questi, il Panel

sulla Geopolitica, al quale è intervenuto il Vicepresidente della Camera dei Deputati On.

Giorgio Mulè.

«Le decisioni della politica devono fondarsi sulle evidenze scientifiche», ha dichiarato Mulè. «Erice

è un crocevia di conoscenze e di elaborazione del pensiero, dove la diplomazia scientifica offre

strumenti concreti per rafforzare il dialogo tra i popoli, favorire la cooperazione internazionale e

affrontare con responsabilità le grandi sfide della geopolitica e dell’innovazione tecnologica».

Tra gli interventi, quello del professor Antonio Zoccoli, Direttore della Scuola di Fisica

Subnucleare della Fondazione Ettore Majorana e Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare, che ha ribadito il dovere della comunità scientifica di mettere la conoscenza al servizio

della società e dei politici, definendo gli incontri di Erice un luogo essenziale di dialogo

interdisciplinare e di confronto sulle emergenze globali.

A portare il saluto della città è stata la Sindaca di Erice Daniela Toscano, che ha ricordato il

profondo legame tra Antonino Zichichi e la comunità ericina. «Con la sua visione ha portato Erice

nel mondo e il mondo a Erice. La scienza è un patrimonio universale che unisce i popoli e orienta le

grandi decisioni dell’umanità. Da questi Seminari continui a partire un messaggio di speranza,

responsabilità e cooperazione internazionale».

ll Sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, ha ricordato il profondo legame del professor

Antonino Zichichi con il territorio: «La sua straordinaria opera ha dato prestigio a Erice, all’agro

ericino e all’intera comunità scientifica. San Vito Lo Capo ne custodisce con orgoglio il ricordo,

quale cittadino, amico e assiduo frequentatore della nostra città».

Alla cerimonia inaugurale ha preso parte anche il Vescovo di Trapani, S.E. Mons. Pietro Maria

Fragnelli, la cui presenza ha testimoniato la vicinanza della Chiesa a un’iniziativa che, attraverso il

dialogo tra scienza, istituzioni e comunità internazionale, promuove la cultura della pace, della

responsabilità e della cooperazione tra i popoli.

I lavori della 58a Sessione degli International Seminars on Planetary

Emergencies proseguiranno nei prossimi giorni con un intenso programma di incontri dedicati alla

sicurezza internazionale, all’intelligenza artificiale, all’energia, al cambiamento climatico, alla salute

globale e alle nuove frontiere della ricerca, confermando Erice come uno dei principali luoghi di

dialogo tra scienza, istituzioni e diplomazia internazionale.

La sessione conclusiva, in programma martedì 21 luglio, sarà aperta alla stampa e al pubblico.

Nel corso dell’incontro finale saranno illustrati gli esiti della 58a Sessione e le principali conclusioni

emerse dai lavori, con la presentazione delle raccomandazioni elaborate dalla comunità scientifica

internazionale sui temi al centro del confronto.

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