Nasce la prima edizione di AgriArt Barrafranca.
Nasce la prima edizione di AgriArt Barrafranca.
Per tre serate Piazza Regina Margherita diventa il punto d’incontro tra agricoltura, artigianato e tradizioni del nostro territorio.
Passeggia tra gli stand, scopri le eccellenze locali, conosci gli artigiani e vivi tre serate animate da musica, spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia.
📅 24 • 25 • 26 luglio
🕕 Dalle 18:00 alle 00:00
📍 Piazza Regina Margherita, Barrafranca
Ti aspettiamo 💃
📌 Evento organizzato dal Comune di Barrafranca e finanziato dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive nell’ambito del programma “Sicilia che piace 2026 – Enti Locali”.
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