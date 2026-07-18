Nasce la prima edizione di AgriArt Barrafranca.

Per tre serate Piazza Regina Margherita diventa il punto d’incontro tra agricoltura, artigianato e tradizioni del nostro territorio.

Passeggia tra gli stand, scopri le eccellenze locali, conosci gli artigiani e vivi tre serate animate da musica, spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia.

📅 24 • 25 • 26 luglio

🕕 Dalle 18:00 alle 00:00

📍 Piazza Regina Margherita, Barrafranca

Ti aspettiamo 💃

📌 Evento organizzato dal Comune di Barrafranca e finanziato dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive nell’ambito del programma “Sicilia che piace 2026 – Enti Locali”.

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