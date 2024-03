Aidone oggi appuntamento sui “Giganti”

Il secondo appuntamento del Tavolo delle Tradizioni popolari in Aidone si arricchisce con un ospite, il prof. Pino Biondo, Etnomusicologo ricercatore ed Etnocoreologo, massimo esperto delle Tradizioni popolari del centro Sicilia. Al centro dell’incontro i nostri “Santoni” e i fratelli “Giganti” presenti nei cerimoniali religiosi della Sicilia. Ma non può mancare un’incursione sullo “SCOZZ”, lo “scottish”, per colmare i vuoti della nostra conoscenza su questa danza della nostra tradizione.

Visite: 94