ENNA: PANTA REI, LA MOSTRA FOTOGRAFICA DI FRANCESCO LUNARDO ALLA TOMMY’S WINE

I volti dei confrati la tradizione e la devozione, raffigurati in un tratto di via Roma che va da Piazza Neglia, meglio conosciuta come piazza San Tommaso, fino allo studio fotografico Lunardo. Una mostra, che potremmo definire territoriale, quella proposta alla Tommy’s Wine, dalla domenica delle Palme, 24 marzo, al 7 aprile 2024, dal fotografo Francesco Lunardo che, con i suoi scatti, racconta scorci di una manifestazione religiosa tra le più sentite in Sicilia e tra le processioni più belle del mondo, quella del venerdì Santo. I volti degli incappucciati per raccontare la fede , le speranze, i desideri, le tradizioni di un popolo, quello ennese, che affida al Cristo morto la sua memoria.

“ San Tommaso è ancora un quartiere dove la gente della zona scende in strada per vedere sfilare i confrati – dice Francesco Lunardo fotografo da oltre 40 anni – Negli anni ho affilato la conoscenza di come si muove la processione in questo tratto dove a fare da padrona, più che i confrati, è la nostra millenaria tradizione”.

Volti senza sguardo , figure di passaggio, confrati che agognano la meta, sfilano silenziosi in un tratto di via Roma tra le più antiche e suggestive. Ecco perchè la scelta di Lunardo di foto tutte in bianco e nero. Foto a tratti drammatiche , vere, che raccontano quanto Enna sia legata alla sua processione del Venerdì Santo.

Visite: 100