Ci sono incontri destinati a lasciare il segno.

Al Liceo delle Scienze Umane di Agira

abbiamo vissuto un vero viaggio nel mondo della comunicazione, in un dialogo attento e partecipato che ha coinvolto studenti e docenti.

🎙️ L’incontro, nato come augurio di Natale, ha visto protagonista il giornalista Giuseppe la Venia inviato speciale di Rai1 insieme alla studentessa Claudia Savarino, giovane autrice di poesia.

Al centro del confronto, l’importanza della comunicazione e il valore delle parole, capaci di nascere dal mondo interiore, suscitare emozioni e raccontare i fatti con responsabilità.

💬 Mi pregio di essere stata invitata e di aver avuto l’onore di moderare l’incontro, ricevendo tanto affetto e apprezzamento, segno di un dialogo autentico e condiviso.

🙏 Un sentito ringraziamento al preside Pippo Lo Cascio per l’invito, alla professoressa Rosetta Quartillo per il prezioso supporto e a tutti gli studenti e ai docenti per l’attenzione, la partecipazione e la sensibilità dimostrate.

🤝 Un’esperienza che permarrà a lungo

