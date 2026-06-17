Storie correlate

Ciclone Harry, riunione con il presidente Schifani e balneari. Savarino: «Ascoltate le criticità, pronti a intervenire»

Riccardo Giugno 17, 2026

Ciclone Harry, riunione con associazione balneari siciliani. Schifani: «Nessuno rimarrà fuori dai ristori, la Regione farà la sua parte fino in fondo»

Riccardo Giugno 17, 2026

Rifiuti, dalla Regione 12 milioni di euro per la pulizia delle strade extraurbane. Colianni: «Monitoraggio e contributi agli enti locali per garantire decoro e sicurezza»

Riccardo Giugno 17, 2026

Ultime notizie

Arancia Rossa di Sicilia IGP, al via la campagna di iscrizione per l’annata 2026/2027

Riccardo Giugno 17, 2026

Al via domani a Ustica, le celebrazioni per il 40esimo anniversario della prima e più iconica Area Marina Protetta istituita in Italia

Riccardo Giugno 17, 2026

DL Racing di scena a Monza con le Lamborghini del Tricolore GT

Riccardo Giugno 17, 2026

Centrodestra, Minardo: domani incontro tra i segretari regionali della coalizione

Riccardo Giugno 17, 2026