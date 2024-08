A CALTAVUTURO SI CORRE AL CHIARO DI LUNA, CON I SUCCESSI DI FRANCESCO MANGANO E IRENE CACOPARDI

La quarta tappa del circuito Ecotrailsicilia ha visto gli atleti impegnati in una doppia prova agonistica, per quello che è un appuntamento del trail regionale divenuto imperdibile, il Trail della Luna. A vincere è stata anche la bellezza di un territorio, vissuto e attraversato prima di notte e poi di giorno. A fare da prologo il mini-trail dedicato ai più piccoli e il walktrail.

Caltavuturo (PA). Fine settimana con uno dei più iconici appuntamenti della corsa in montagna di Sicilia, il Trail della Luna di Caltavuturo, che negli anni mantiene intatto il suo fascino. Due le prove, la prima in notturna con la Luna attenta spettatrice, la seconda di buon mattino, in mezzo tutta la bellezza di panorami mozzafiato e di un borgo madonita, quello di Caltavuturo, tra i più belli d’Italia. Percorso leggermente allungato rispetto alle precedenti edizioni, 14 chilometri la prova in notturna, 16 chilometri quella diurna, con i passaggi tra le antiche masserie, la zona archeologica di Terravecchia e la salita fino all’Antico Eremo posto in cima alla Rocca di Sciara. La partenza, suggestiva, da piazza San Francesco cuore di Caltavuturo.

A vincere la gara agonistica, sono stati Francesco Mangano e Irene Cacopardi. Successo netto per l’atleta di Linguaglossa che ha vinto entrambe le prove, chiudendo la combinata con il crono di 3h14’44. Alle sue spalle, staccato, Giuseppe Teresi in 4h00’11, terzo a ruota Antonio Cerniglia in 4h00’44. Successo netto e meritato anche per Irene Cacopardi che ha chiuso le due prove in 5h12’05. Alle sue spalle l’esperta Rosalba Fazio in 6h02’04, terzo gradino del podio per Elena Longhi in 6h13’01.

A completare la manifestazione anche il walktrail con più distanze, a disposizione dei camminatori e il Trail Junior appannaggio dei più piccoli. Ad aprire la kermesse nella giornata di sabato 10 agosto, la visita guidata del borgo madonita di Caltavuturo, tra bellezze artistiche, naturali e alle aziende locali, che hanno fornito i loro prodotti a chilometro zero, per le premiazioni finali: ennesima testimonianza della vocazione turistica del circuito.

La manifestazione, valida come quarta prova del circuito Ecotrailsicilia, è stata organizzata dall’ASD Ecotrail Sicilia in sinergia con il comune di Caltavuturo e il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e l’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e

della pesca mediterranea. Importante anche il supporto dei volontari della Caltavuturo Climbing e la supervisione delle “Aquile di Caltavuturo”. Nel prossimo appuntamento, il circuito propone in calendario una tre giorni all’insegna della storia e della natura con la Egadi Running Cruise, in programma dal sei all’otto settembre prossimi.

