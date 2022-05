ZŌ CENTRO CULTURE CONTEMPORANEE

Zō, la clownerie musicale della “Nuova Barberia

Carloni” chiude la rassegna “Cirque”

Il 22 maggio da Zō Centro culture contemporanee di Catania lo spettacolo della compagnia

parmense Teatro Necessario per l’ultimo show del festival internazionale di circo contemporaneo

Catania, Zō Centro culture contemporanee, 22 maggio 2022, h 18.30, € 15

Da Zo Centro culture contemporanee di Catania, ultimo appuntamento di stagione con Cirque, il festival internazionale di circo contemporaneo. Domenica 22 maggio, alle 18.30, va in scena “Nuova Barberia Carloni”, fortunato spettacolo di musica e clownerie firmato da Teatro Necessario e Mario Gumina, che cura anche la regia, con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori, una produzione Tea-tro Necessario di Parma in collaborazione con Danzarte progetto Next – Oltre il Palcoscenico, Regione Lombardia e Solares Fondazione delle Arti/Teatro delle Briciole.

Nelle sparute barberie di provincia oggi rimangono specchi rettangolari appannati dal tempo e ricoperti da una ragnatela di graffi, vecchie sedie cigolanti, arnesi arrugginiti, odore di brillantina e impazienti avvento-ri in silenziosa attesa del proprio turno. Ma soltanto mezzo secolo addietro la barberia era nientemeno che il luogo di ritrovo preferito dai signori. E c’era la musica, c’era il caffè e c’erano gli aneddoti balzani del fidato barbiere. La barberia era, in poche parole, il punto nevralgico del paese.

L’idea portante dello spettacolo è ricreare l’atmosfera di quei tempi non troppo lontani in cui il barbiere cantava, suonava, serviva da bere, consigliava… in una parola, intratteneva i suoi ospiti. E, naturalmente, faceva barba e capelli. Nel gioco, il palco non è altro che la barberia medesima, animata dai tre aspiranti barbieri, e la platea una grande sala d’attesa. Il pubblico tutt’intorno ne definisce i confini spaziali e assur-ge infine a parte integrante della sala medesima, cioè dello show. Lo spettacolo gioca sul tempo dell’attesa. Attesa del cliente da parte dei barbieri che ingannano il tempo cimentandosi in singolari dimostrazioni di abilità. Attesa anche da parte dello spettatore, il quale, a conti fatti, non può che ‘temere il peggio’.

Sciamani e dottori, veri e propri artisti del cuoio capelluto determinati a curare, a suon di lozione, qualun-que problema, i barbieri/musicisti ostentano orgogliosi il proprio talento gestuale… certi che il cliente usci-rà pulito e liscio, rigenerato nel corpo ed elevato nello spirito. Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori, in perfetta sintonia, mescolando con consumata abilità tutto il vario repertorio della Clo-wnerie, dalle acrobazie, alla giocoleria, dalla musica dal vivo, al teatro di varietà, riescono a creare una vera e propria drammaturgia che ha la sapienza di adattarsi alle varie situazioni che i diversi pubblici suggeri-scono.

Informazioni

L'ingresso è consentito ai soggetti muniti di mascherina ffp2.

Biglietti: € 15, ridotto € 10

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici, 6 – 95129 – Catania

