“Raizes”, da Zō le commistioni mediterranee dei Mystikòs

Il 20 settembre per la rassegna di world music di Zō Centro culture contemporanee di Catania sul palco la formazione palermitana ideata da Mario Crispi che ha come riferimento le tradizioni musicali siciliane, mediterranee, mediorientali e asiatiche. Presentano l’album “Paradeseios” uscito in primavera

Catania, Zō Centro culture contemporanee, 20 settembre 2024, h 21, € 10

www.zoculture.it

Venerdì 20 settembre una delle più celebrate formazioni siciliane di world music – i Mystikòs – sarà protagonista del prossimo appuntamento di Raizes World music fest la rassegna di world music di Zo Centro culture contemporanee di Catania in sinergia con l’associazione Darshan.

La formazione: Maurizio Maiorana narrazione e interventi cantati; Mario Crispi strumenti a fiato arcaici ed etnici, laptop, voce; Enzo Rao Camemi violino elettrico, oud; Giuseppe Lomeo chitarra; Maurizio Curcio chapman stick, laptop; Nino Errera batteria, percussioni. Direzione musicale Mario Crispi. Nati da un’idea di Mario Crispi (storico musicista degli Agricantus), i Mystikòs basano la loro proposta su atmosfere musicali, scritti poetici, racconti antichi e moderni rivolti ad una dimensione mistica, arcaica, ancestrale, riferite al nutrimento dell’anima, prodotte e concepite in Sicilia in particolare a Palermo.

Presentano “Paradeseios”, primo lavoro concepito dall’ensemble, progetto musicale che ha preso forma nel settembre del 2023, debuttando con un concerto effettuato un mese dopo al festival Ierofanie di Giardini Naxos in collaborazione con Segesta Teatro Festival. In quell’occasione ne è scaturito un repertorio originale, la cui formazione attuale ha deciso di pubblicarlo in occasione dell’Equinozio di Primavera, lo scorso 21 marzo 2024. Il progetto, interamente registrato dal vivo è frutto di una sessione di una serie di “improvvisazioni modali”, effettuata a febbraio basata su rāga indiani e persiani, scale modali, bordoni ed armonie iterative oltre che ritmi ipnotici e rituali, avendo come riferimento le tradizioni musicali siciliane, mediterranee, mediorientali e asiatiche. Tutti questi materiali musicali diventano di grande ispirazione per i vari solisti vocali e strumentistici nell’elaborazione di melodie ed atmosfere idonee a sostenere testi cantati e recitati ispirati alla tradizione medievale (Carmina Burana, Francesco), a poeti persiani ed indiani come Rumi, Hafez, Tagore (di cui sono riprodotte delle libere traduzioni in siciliano), ed alla capacità enunciativa ed espressiva che ci hanno trasmesso poeti siciliani come Ignazio Buttitta, Giacomo Giardina, Gaspare Cucinella, Vito Mercadante, Giovanni Meli.

Tali testi, cantati e recitati in latino, italiano volgare e siciliano, sono stati scelti nell’intenzione di utilizzare la lingua siciliana e le lingue arcaiche italiche come forma di rispetto e riconoscimento del potere evocativo delle parole e della loro espressività. “Paradeseios” si avvale del supporto di Nuovo Imaie sia per la produzione dell’album sia per la sua promozione anche dal vivo.

Biglietti: € 10. Prevendita € 8 on line su https://dice.fm/partner/dice/event/ry2oqv-mystikos-20th-sep-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets Ridotto: € 6. Info: telefono 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.

Sarà possibile cenare durante lo spettacolo, prenotando al 392.5448183. In caso di avverse condizioni atmosferiche, lo spettacolo sarà rappresentato nella sala interna.

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania.

