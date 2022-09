Zō Centro Culture Contemporanee – Catania

“Incanti Fest”, da Zō “L’isola

del dr. Frankenfood”, la favola ambientalista contro il cibo geneticamente modificato

Il 6 settembre da Zō Centro Culture Contemporanee di Catania, per la rassegna teatrale per bambini realizzata con La Casa di Creta che produce questo spettacolo scritto e diretto da Antonella Caldarella con la stessa in scena insieme con Steve Cable che firma le musiche

Catania, 6 settembre 2022, Zō Centro Culture Contemporanee, h. 18.15, € 5

Domenica 6 settembre, alle ore 18.15, nello spazio esterno di SpiazZo di Zo Centro culture contemporanee di Catania va in scena “L’isola del dr. Frankenfood”, quinto spettacolo della rassegna di teatro per bambini “Incanti Fest” realizzata in collaborazione con la compagnia La Casa di Creta Teatro per le nuove generazioni. “L’isola del dr. Frankenfood”, messo in scena dalla stessa Casa di Creta, vede ancora una volta il connubio sul palco della coppia Steve Cable e Antonella Caldarella, fondatori della storica compagnia anglo-catanese di teatro per ragazzi, su testo e regia della Caldarella e musiche di Cable. Le scene sono di Noa Peaoloni. Biglietti € 5, prenotazioni e info al 3534304936.

Su un’isola tropicale il folle genio della scienza Dottor Frankenfood sta nutrendo Uberfish, il super-pesce geneticamente modificato che tra poco dominerà il mercato alimentare. Convinto di poter risolvere il problema della fame nel mondo ma in realtà spinto più da sogni di gloria e di ricchezza, il Dr. Frankenfood non si cura degli effetti che Uberfish può avere sui delicati equilibri dell’eco-sistema, giustificando tutto in nome del “progresso”. Sbarca però sull’isola l’eccentrica Miss Wonderful, amante della natura e simpatica attivista ecologica, approdata lì per far nascere le uova di una tartaruga a rischio d’estinzione. I due si incontrano, si scontrano, si confrontano! Miss Wonderful malsopporta l’indifferenza del Dr. Frankenfood dinnanzì al problema di un pianeta messo in ginocchio dall’inquinamento prodotto dall’uomo ma quando scopre dell’esistenza di Uberfish, si rende conto che dovrà fermare Frankenfood a tutti i costi, prima che sia troppo tardi. Anche perché nel frattempo Uberfish cresce… E cresce… E cresce…!

“L’isola del dr. Frankenfood” è una storia originale che prende come spunto l’attualissima questione del cibo geneticamente modificato (il cosiddetto “frankenfood” ovvero “cibo di Frankenstein”) per parlare di diversi aspetti della questione “ambiente”: l’inquinamento, l’importanza del riciclaggio e del rispetto della natura. Lo spettacolo ha i tempi di una commedia brillante e così nella contrapposizione di Frankenfood e Miss Wonderful – ovvero da una parte la scienza che cerca di modificare la natura per motivi di profitto e dall’altra quei “consumatori consapevoli” che vogliono ridurre i danni all’ambiente – il pubblico giovanile si troverà sia a ridere di gusto sia a riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni sulla sorte del Pianeta Terra.

Gli altri spettacoli di “Incanti Fest”: 8 settembre La Casa di Creta in “Eccomi!”; 10 settembre Nave Argo in “La cicala e la formica”.

Zō Centro culture Contemporanee, piazzale Rocco Chinnici 6 – Catania

