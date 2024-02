Zō Centro Culture Contemporanee – Catania

Gnut e la canzone come cibo per l’anima. Da Zō il terzo live di “Fuori Salotto”

Il 2 febbraio Zo Centro culture contemporanee di Catania e il format live “Fuori Salotto” organizzano il live del cantautore napoletano Claudio Domestico in arte Gnut. Apertura della serata affidata al cantautore catanese Cordio

Catania, 2 febbraio 2024, Zō Centro Culture Contemporanee, h. 22, € 20,70

Chi ama i cantautori non può fare a meno di “Fuori Salotto”, il format live itinerante nato a Milano, poi approdato anche in Sicilia, ideato dal cantautore napoletano Lelio Morra che lo scorso dicembre ha inaugurato da Zō Centro culture contemporanee di Catania una nuova stagione di concerti focalizzati sull’intimità del confronto con l’artista sul palco. Dopo Giovanni Truppi ed Alessio Bondì, venerdì 2 febbraio, alle 22, arriva il cantautore napoletano Gnut in full band: i suoi concerti sono momenti di condivisione autentica. In apertura il live del catanese Cordio. La rassegna, incentrata sulla canzone e che lascia confluire diversi linguaggi artistici, andrà avanti per un appuntamento al mese fino a maggio a stretto contatto con la canzone contemporanea.

Cantautore, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore, Claudio Domestico, in arte Gnut, napoletano, classe 1981, scrive canzoni che sono il manifesto di un racconto intimo, intenso, autobiografico. Sono carezze all’anima che sottovoce arrivano forte ad abbracciare chi ci si connette. Da anni calca le scene musicali seguendo il suo cammino, unico e personale; un songwriting che fa incontrare Nick Drake e Elliot Smith con la tradizione cantautorale italiana e la canzone napoletana di Roberto Murolo.

Vent’anni anni di carriera, di viaggi, dischi, collaborazioni a costruire una credibilità artistica riconosciuta da pubblico e addetti ai lavori. Reduce dall’ospitata a “Via dei matti numero zero”, il programma su Rai 3 di Stefano Bollani, con cui ha suonato uno dei suoi brani cult “L’ammore o’ vero”, propone dal vivo i brani di “Nun te ne fa’”, il quarto lavoro in studio uscito a fine 2022. Il titolo in napoletano significa “non dare troppo peso ai problemi”, un modo di dire che rappresenta anche una filosofia di vita che contraddistingue tutto il sud Italia e in particolare Napoli. “Nun te ne fa’” è il risultato di un lavoro di scrittura che ha preso il via nel 2014, grazie all’amicizia e ai legami artistici con il poeta partenopeo Alessio Sollo e il cantautore inglese Piers Faccini. In un contesto sociale e musicale sempre più “veloce” dedicare sette anni alla scrittura e alla realizzazione di un disco è qualcosa di anacronistico e forse, proprio per questo, rivoluzionario. Scrivere per sopravvivere, vivere per scrivere. Comporre e cantare è, per Gnut, cibo per l’anima.

Cordio è il nome d’arte di Pierfrancesco Cordio, 29enne cantautore catanese. Scoperto da Ermal Meta, che ha prodotto il primo album, ha partecipato a Sanremo Giovani 2019 con il brano “La nostra vita”. Ha pubblicato due album – “Ritratti post diploma” del 2019 e “Cose che si dicono” del 2022 -, sta lavorando al terzo. Cordio: «Sono un cantautore perché i cantautori mi hanno fatto innamorare. Nelle mie canzoni racconto cose banali che mi sono successe davvero. Da bambino volevo fare il comico, ho avuto un’infanzia felice». E sul concerto da Zo ha scritto sui social: «Il 2 febbraio aprirò il concerto di uno dei miei cantautori preferiti, Gnut, nella mia città in festa per Sant’Agata. Mi sento come quando la domenica nonna Nellina metteva a tavola le raviole di ricotta. Grazie Fuori Salotto e Lelio Morra per il regalo».

“Fuori Salotto” è il salotto itinerante della canzone che invita i protagonisti del cantautorato a raccontarsi in un’esperienza inclusiva e conviviale. L’obiettivo del format, curato da Morra, è creare momenti di valore emotivo e culturale ogni dove si incontra fiducia e condivisione. Catania arriva dopo l’esordio a Milano, seguito da eventi estivi sull’Etna e a Palermo, e con Roma, Torino e Napoli alle porte. Info alla mail info.fuorisalotto@gmail.com.

Crimi è il graphic design che sarà impegnato in live painting durante l’evento. Siciliano Sógno espone la sua prima art gallery col sostegno di Collettivo Casa Nostra, community partner di Fuori Salotto a Catania.

Biglietti: € 20,70. Prevendita on line su https://dice.fm/partner/dice/event/g3eq2-gnut-in-concerto-cordio-open-act-2nd-feb-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania

