Teatro in Sicilia. Prosegue l’attività di Rete Latitudini con due spettacoli prodotti da Nave Argo in scena venerdì 2 febbraio a Serradifalco (CL) e domenica 4 febbraio Calascibetta (EN)

“Quel santo di mio padre” andrà in scena al Teatro De Curtis di Serradifalco nell’ambito della rassegna “Arriva la bella stagione”. “La cicala e la formica” inaugura la sezione di teatro per famiglie per il cartellone “Sulla Vetta” di Calascibetta.

1 febbraio – Prosegue l’attività di Rete Latitudini impegnata nell’organizzazione di molteplici rassegne nei piccoli centri della provincia siciliana.

In particolare, i prossimi appuntamenti programmati con la collaborazione dell’associazione calatina Nave Argo di Fabio Navarra e con il sostegno dell’Assessorato regionale Turismo e Spettacolo, prevedono spettacoli nelle province di Caltanissetta e di Enna.

Nell’ambito del cartellone “Arriva la bella stagione”, organizzata dall’Associazione In Arte presso il Teatro Antonio De Curtis concesso dal Comune di Serradifalco, venerdì 2 febbraio alle 20.30 va in scena “Quel Santo Di Mio Padre” (produzione Nave Argo), testo, regia e interpretazione Giuseppe Brancato.

Ambientato nella Sicilia di fine anni ’70, viene raccontata la storia del piccolo Salvatore, figlio di Lucia e Mariano Spanò e racconta la sua vita partendo dall’incontro dei suoi genitori. Suo padre lavora per un noto boss locale e dagli atteggiamenti reverenziali che la gente del paese ha nei suoi confronti, il bambino si illude che il padre sia un Santo in grado di far miracoli e di realizzare qualsiasi desiderio gli venga chiesto. Così Salvatore si convince che ogni atto di violenza del padre nei suoi confronti, e nei confronti dell’intera famiglia, sia semplicemente dovuto alla troppa mole di lavoro e allo stress cui è costretto a sostenere ogni giorno. Persuasosi di essere quasi parente di Gesù, Salvatore, vive le sue giornate aspirando alla stessa santità del padre, confidando nel suo potere divino e risolutore anche nelle situazioni più drammatiche. La quotidianità famigliare di una piccola località sicula offre lo spunto per porre l’accento su tematiche delicate e attuali quali: la violenza sulle donne, l’omofobia, e il potere distorto che la mafia raffigura. Ad impreziosire lo spettacolo sarà la voce dell’attrice Nicole Grimaudo.

Per la rassegna “Sulla Vetta” realizzata con il sostegno del Comune di Calascibetta (Enna), la novità di quest’anno è la sezione dedicata al teatro per famiglie, che sarà inaugurata domenica 4 febbraio alle 17.00 con “La cicala e la formica” (Produzione Nave Argo), testo e regia Iridiana Petrone, con Iridiana Petrone e Giuseppe Brancato.

Che succede quando si incontrano due personaggi così diversi tra loro? Cicocicala, allegro e curioso, ama le arti, la musica e la poesia. La Formica 8763, diligente e puntigliosa, lavora sempre, ha pochi amici e nessuna cosa la emoziona. Si incontrano, si stuzzicano ed entrambi sono curiosi l’uno dell’altro. Scorrono le stagioni, con il freddo e il caldo, e altri due simpatici personaggi, Lella Coccinella e Gigetto scarafaggetto, li aiuteranno a conoscersi meglio e a guardare al mondo con altri occhi: la formica scoprirà la bellezza dell’arte e della poesia e la cicala sarà felice di essere in compagnia dei suoi nuovi amici.

“La cicala e la formica”, liberamente ispirato alla nota favola di Esopo, è uno spettacolo che con ironica leggerezza ridisegna il carattere dei protagonisti in scena proponendo agli spettatori una riflessione sull’importanza del rispetto dell’altro diverso da sé stesso, occasione per imparare qualcosa di nuovo e crescere responsabilmente apprezzando le arti e la dedizione al lavoro. La frizzante recitazione, scene e costumi vivaci nonché le accattivanti musiche e canzoni che fanno da contrappunto alla narrazione, contribuiscono a rendere l’intera esperienza memorabile per i piccoli spettatori.

SERRADIFALCO:

“ARRIVA LA BELLA STAGIONE”

Biglietteria Teatro A. De Curtis – Via Cav. Vitt. Veneto, Serradifalco (CL)

dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00

martedì, mercoledì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00

+39 327 1559908 / +39 333 5276578

CALASCIBETTA:

“SULLA VETTA per famiglie”

Biglietti: INTERO € 5,00 – COPPIA € 6,00

Abbonamento 2 spettacoli: INTERO € 6,00 – COPPIA € 10,00

PREVENDITA: www.liveticket.it/latitudinirete

INFO: 348 3813841 – 328 7357497 www.facebook.com/latitudini

